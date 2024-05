Viamed acaba l’estructura del nou hospital a Tarragona i compleix els terminis per poder obrir a principis del 2025

Ha passat més d’un any des que es va col·locar la primera pedra per donar el tret de sortida a les obres del futur Hospital Viamed Tarragona, que s’ubicarà en uns terrenys de l’avinguda Josep Maria Recasens, una zona propera a les Gavarres. Ahir, després de mesos de treball, es va donar per conclòs —amb èxit i sense ferits— l’aixecament de tota l’estructura del nou edifici.

«És un fet significatiu en la construcció de qualsevol infraestructura d’aquesta magnitud», assenyalava Paulo Gonçalves, conseller delegat de Viamed Salud, qui explicava que s’estan complint els terminis marcats i es preveu que les obres finalitzin «a principis del 2025, durant el primer trimestre».

Per celebrar aquesta fita, es va realitzar un acte simbòlic en el qual Gonçalves va estar acompanyat per l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, qui va hissar la bandera de la pau al pis més alt de l’edifici. El batlle es va mostrar «molt content» per com està avançant la construcció d’un hospital «pensat per al pacient», que «complementarà l’oferta sanitària a Tarragona».

També hi van ser presents el conseller de Salut de l’Ajuntament, Berni Álvarez, del director d’Enginyeria i Inversions, Ignacio Narváez, i de la directora gerent de l’hospital, Cecilia Gras. «La idea és que aquest hospital tingui totes les prestacions sanitàries necessàries per poder donar un tracte integral, des del naixement fins que arribem a una edat avançada», explicava Gras, qui remarcava que el nou centre tindrà «una sèrie de serveis i especialitats que no estan en cap centre privat de la província».

Entre d’altres, remarcava la Unitat Integral d’Oncologia, que atendrà els pacients des del moment del diagnòstic fins al tractament quirúrgic i l’oncològic en l’hospital de dia. També hi haurà una unitat especialitzada en la salut de la dona, la qual serà liderada pel Grup Dexeus.

El nou centre tindrà quatre plantes sobre rasant i un soterrani, on hi haurà l’aparcament i s’ubicarà el servei de Radioteràpia, l’Auditori i les àrees de suport de l’hospital. A la planta baixa, es trobaran les consultes externes, urgències, el servei de diagnòstic per imatge i la cafeteria, entre altres.

El primer nivell de l’edifici albergarà l’hospital de dia, el bloc quirúrgic, la sala d’hemodinàmica, l’àrea obstètrica i l’UCI, que «permetrà fer cirurgies més complexes i tenir altres especialitats». Així ho apuntava la directora gerent, qui assegurava que «estem passant a ser un hospital terciari, d’alt nivell de prestacions».

Gras assenyalava «el 60% dels pacients de Tarragona que tenen contractada una mútua no poden ser atesos aquí i han d’anar a Barcelona o altres indrets». Amb la posada en funcionament del futur centre hospitalari, això canviarà. A més, planteja la possibilitat d’«arribar a un acord amb la seguretat social».

La transformació del PP-10

Un cop finalitzada l’estructura, es treballarà en el desenvolupament de les instal·lacions. Des de Viamed Salut van indicar que la decisió sobre els equips d’alta tecnologia i electromedicina que s’instal·laran per oferir la millor atenció possible es troba en un procés «molt avançat». «Serà un dels primers centres on totes les especialitats es trobaran en un mateix equipament», celebrava Viñuales, qui deia que «això ens complementa com una capital de referència en l’àmbit sanitari».

El batlle destacava que la zona on s’ubica el nou hospital, el PP-10, «estarà de moda a la ciutat» i es convertirà en «una nova centralitat, no només per a Tarragona, sinó també pel sud de Catalunya i el nord de la Comunitat Valenciana». I és que el futur Hospital Viamed Tarragona, la ciutat esportiva del Nàstic, el parc comercial que impulsarà Ten Brinke i els 192 habitatges públics que el consistori construirà, impulsaran aquesta zona en plena transformació: «S’està treballant perquè tot pugui començar a treballar a l’uníson».