Exigeixen a l'Ajuntament que pressioni el Port i Adif per reduir els sorolls dels trens al Serrallo

Investigadors de la Universitat Rovira Virgili (URV) i membres de la Plataforma Mercaderies per l'Interior han exigit a l'Ajuntament de Tarragona que pressioni el Port i Adif a trobar una solució «urgent» que redueixi els sorolls dels trens als barris marítims.

Una demanda que arriba després que el projecte Soundless hagi evidenciat l'afectació que provoquen els combois nocturns al ritme cardíac dels veïns i a la seva salut. Tot i que la majoria dels trens superen els 45 decibels permesos per l'OMS, l'investigador Pedro García en destaca un que sobrepassa els 90: és el conegut popularment com a «carboner». «Sembla que el tinguem al menjador de casa», han denunciat els veïns que el pateixen diàriament entre les 4 i les 5 de la matinada.

Fa anys que els veïns dels barris marítims de Tarragona denuncien el malestar que pateixen a conseqüència dels sorolls que desprenen els trens de mercaderies que travessen la zona. Des de fa dos anys, però compten amb el recolzament d'un estudi de la URV que corrobora les queixes de la ciutadania.

90 decibels a dos metres de casa

Ara, i després d'analitzar les dades recollides, el grup d'investigadors ha afirmat que són diversos els trens de mercaderies que superen el llindar legal de 45 decibels, «que és quan comença a afectar la salut», però que n'hi ha un que fins i tot arriba als 90 decibels. Segons García, es tracta d'un comboi «dièsel, molt antic, amb molt mal estat i que grinyola molt» que «transporta mercaderies pesants entre molls al Port de Tarragona» entre les quatre i les cinc de la matinada. «Realment, el soroll és extraordinari. De fet, a una família li tremola la casa», ha detallat García, qui denuncia que «90 decibels a dos metres de casa i de nit és una barbaritat».

En aquest sentit, García ha afirmat que quan passa aquest tren «el cor del 80% dels veïns es dispara i després es desperten». Una d'elles és la Lorda Marauri, qui ha assegurat que «sembla que els trens els tinguem al menjador de casa». «El problema és que passen durant la nit i la matinada i et desvetllen», ha afirmat Marauri, qui celebra que gràcies a l'estudi de la URV ara saben per què es desperten cada dia a la mateixa hora.

De fet, Marauri ha lamentat que el fet de no poder dormir un mínim de sis hores diàries ha provocat diversos problemes de salut al conjunt de veïns. Unes paraules que ha compartit García, qui ha recordat que «hi ha estudis científics que demostren que el soroll és el segon problema de salut més greu de la UE». «El ritme del cor és molt perillós», ha alertat García, qui ha afirmat que al barri del Serrallo hi ha veïns que s'estan medicant per ansietat i depressió.

Mesures «urgents»



Per a García, aquest és un tema «urgent» que s'ha de solucionar. «La normativa municipal és molt clara: no es poden superar els 45 decibels al costat d'habitatges», ha denunciat.

Per això, aquest matí ha exigit a l'Ajuntament de Tarragona, acompanyat per membres de la Plataforma Mercaderies per l'Interior, que pressionin Adif i el Port perquè el tren de 90 decibels no passi durant la nit, o bé renovin el vehicle per un altre menys sorollós. De fet, García ha assegurat que Adif i el Port tenen màquines més noves i elèctriques i es pregunta per què no s'utilitzen aquestes durant la nit.

Una proposta a curt termini que des de la URV creuen que és «perfectament assumible». A mig termini, però també han exigit que els trens de mercaderies deixin de passar «a dos metres dels habitatges». Segons García, durant la trobada amb el consistori, aquest s'ha compromès a reunir-se amb el Port de Tarragona aquest juny per trobar una solució. Una resposta que traslladarà aquesta tarda als veïns dels barris marítims. Ho farà en un acte obert al conjunt de la ciutadania, on també es presentaran els resultats del projecte.

Per la seva banda, la Vanessa Climent, veïna afectada i membre de la Plataforma Mercaderies per l'Interior, demana als partits «que deixin els colors polítics de banda i vagin tots a una a Madrid a queixar-se», ja que considera que són ells els que han de defensar els ciutadans. «Estan en joc les nostres vides», ha reivindicat.

Paral·lelament, aquest dissabte han organitzat una marxa ciutadana a Tarragona per exigir, una vegada més, que «no permetin que el tercer fil del corredor del Mediterrani passi per la via de la costa».

