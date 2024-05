El «carboner», el tren de mercaderies que altera la son dels veïns del Serrallo

Imatge d'un tren de mercaderies circulant per Tarragona.URV

Un estudi impulsat per un grup investigador de la Universitat Rovira i Virgili ha confirmat que un tren de mercaderies altera la son de bona part del veïnat del Serrallo durant la matinada. Entre 4 i 5 de la matinada, un tren conegut popularment com a «carboner» genera molèsties al descans dels veïns.

Així ho confirmen les dades obtingudes pel projecte Soundless, on alumnes de la URV han mesurat els nivells de soroll i l’alteració en el ritme cardíac i els patrons de la son associada a l’increment de decibels que es produeix durant la nit i que arriba a pics que dupliquen el màxim permès per l’Organització Mundial de la Salut.

En una primera fase del projecte l’any 2022, la recollida de dades es va fer a diferents zones de Tarragona. Però en vista dels resultats obtinguts van decidir tancar el focus al barri del Serrallo, que és on es van detectar nivells de soroll més elevats.

Així, en aquesta segona fase del projecte, es van repartir entre una trentena de veïns més propers a les vies del tren polseres intel·ligents que detecten diferents paràmetres de salut, associades al ritme cardíac i a les fases de la son. Les persones que hi van participar també es van descarregar al seu telèfon mòbil l’app Soundless, que permet mesurar el nivell de soroll en decibels.

La mesura de tots aquests paràmetres es va fer de forma ininterrompuda nit rere nit durant el darrer semestre de 2023. Les dades obtingudes confirmen el que ja s’havia detectat a la primera fase del projecte: hi ha moments en què s’arriba als 90 decibels, el doble del màxim permès, fet que produeix importants alteracions en la freqüència cardíaca i en el patró de la son de les persones voluntàries.

Però les dades, a més, van permetre identificar quin era el moment en què aquesta molèstia es produïa: entre 4 i 5 de la matinada, fet que ha permès identificar quin és el tren que produeix aquest trasbals nocturn: un vehicle de vell i obsolet que mou mercaderies entre molls del Port de Tarragona.

L’app Soundless detecta els decibels i es connecta amb una polsera intel·ligent que mesura paràmetres de salut relacionats amb la son i el ritme cardíac.

«Vam presentar els resultats de primera fase del projecte a la plataforma Mercaderies per l’interior, el Port de Tarragona i Adif per intentar buscar una solució al malestar d’aquests veïns», explica Pedro García, investigador del grup de recerca CloudLab, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, que ha liderat la recerca.

Un any més tard el problema es manté. «En aquesta segona fase hem pogut detectar el moment concret en què es produeix la molèstia i, per tant, identificar-ne l’origen. Però, a més, hem mesurat la sensibilitat individual al soroll», afegeix.

En aquest sentit, les dades han confirmat que els nivells per sobre dels 45 decibels alteren el ritme cardíac o desperten la majoria d’usuaris. «Això també ens ha permès comprendre de forma més precisa com cada persona respon al soroll i quin és el seu llindar límit», diu Garcia. A partir d’ara les dades no s’envien al núvol sinó que les rep el propi usuari i això li facilita portar un seguiment de les seves alteracions nocturnes.

Els resultats del projecte es presentaran en un acte públic aquest dimarts 28 de maig a les 19h a la confraria de pescadors del Serrallo. A més d’explicar les dades també s’informarà del resultat de la reunió que al matí hauran mantingut membres del grup de recerca i de la plataforma Mercaderies per l’interior amb responsables de l’Ajuntament de Tarragona, per mirar de buscar una solució a curt termini que acabi amb la molèstia veïnal.

A curt termini es proposarà que aquest tren deixi de passar a la nit o que canviïn la màquina per una d’elèctrica. A mig termini, eliminar el pas de trens de mercaderies pels barris de Tarragona i redirigir les mercaderies per l’interior evitant el seu pas per poblacions.

