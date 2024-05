El cementiri de Tarragona estrena un espai de memòria per al dol gestacional, perinatal i neonatal

El cementiri de Tarragona ha habilitat un espai per a les famílies tarragonines que han perdut una criatura durant la gestació, el part o pocs dies després de néixer. La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla ha impulsat aquesta iniciativa amb l'objectiu de donar visibilitat al dol, que sovint les famílies encara han de patir en silenci i soledat perquè no té cabuda en els espais de dol convencionals.

Aquest nou espai de recolliment s'ha habilitat en una de les places del cementiri i vol donar resposta a les sensibilitats dels nous temps, oferint un lloc de reflexió i silenci per als que han patit aquesta pèrdua.

L'espai consisteix en un gran banc semicircular que embolcalla un exemplar d'arbre de l'amor, originari de l'est de la Mediterrània i que té com a particularitat que la seva fulla té forma de cor. A partir d'aquesta estructura circular que afavoreix el recolliment, s'han replicat quatre circumferències més, cadascuna de les quals ha estat enjardinada amb una olivera i flora autòctona.

Al costat del banc, en un faristol de ferro, hi ha una placa commemorativa on es pot llegir la frase: «Fins i tot el més petit dels peus té el poder de deixar petjades eternes en aquest món», un text triat pels pares i mares del grup Espai de Paraula –un servei d'acompanyament en el dol a aquelles famílies que han patit una pèrdua gestacional i perinatal–.

En aquest faristol, concretament dins un calaix situat a la part inferior, es pot trobar un Llibre de memòria on les famílies poden deixar escrits els seus sentiments, pensaments i missatges de record. També es pot fer de forma privada en un altre exemplar d'aquest llibre a les oficines del cementiri.

Placa on es pot llegir: «Fins i tot el més petit dels peus té el poder de deixar petjades eternes en aquest món».Cedida

Segons Núria Pié, infermera gestora de maternitat de l'hospital de Santa Tecla,«és una bona notícia per a la ciutat. Finalment, el cementiri de Tarragona disposarà d'un espai específic, íntim i de recolliment per a les famílies que s'enfronten a aquests processos de dol. Com a professionals no podem evitar el seu dolor, però sí pal·liar el seu patiment».

Aquest dilluns a la tarda, un grup de persones que travessen aquest procés de dol i professionals sanitaris dels diferents hospitals de la ciutat de Tarragona que, en algun moment o altre, els han acompanyat en el camí, han fet una visita a aquest espai. Han estat acompanyats per responsables de la Xarxa Santa Tecla i de la Fundació Mémora, impulsora del grup Espai de Paraula.

Aquest espai és d'accés lliure en horari d'obertura al públic del cementiri.

