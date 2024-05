Comencen les obres d'un nou tanatori a Tarragona

Mémora i la Fundació Sant Pau i Santa Tecla, propietària del cementiri de Tarragona, han iniciat aquest dijous 16 de maig les obres d’un nou tanatori-crematori a la ciutat. Aquest estarà situat en una parcel·la de 4.271,60 m2 ubicada al nord del cementiri històric. El projecte compta amb una inversió total de més de 6 milions d’euros.

La previsió és que les obres finalitzin a finals de setembre de 2025, aproximadament un any i mig després d’iniciar la seva construcció. El nou tanatori estarà plenament integrat en el paisatge i el seu entorn històric gràcies a l’ús en la seva construcció de materials de la zona. A més, la seva ubicació privilegiada al costat del cementiri històric de Tarragona oferirà una visió panoràmica del mar i la ciutat.

Representants de Mémora i Fundació Sant Pau i Santa Tecla durant l'inici de les obres.Cedida

L’edifici, de nova construcció, es distribuirà en dues alçades i una coberta enjardinada, que permetrà la continuïtat visual del front del cementiri. A la planta baixa s’ubicarà la zona de treball, l’oratori, la sala de comiat i el forn crematori. L’oratori serà una sala de dimensions mitjanes i de més alçada que la resta de l’edifici, il·luminat per un gran finestral amb una llum tamisada.

La primera planta acollirà el vestíbul d’accés, un espai ampli i gran des d’on es gaudirà de la visió llunyana de Tarragona, cinc sales de vetlla i la cafeteria. Les sales de vetlla estaran situades a la zona interior de l’edifici i, per a la seva il·luminació i ventilació natural, disposaran d’uns patis interiors que les separaran de la part destinada al túmul.

L’edifici comptarà també amb una planta soterrani, on s’ubicarà l’aparcament de tanatori. Les zones exteriors també tindran un paper clau en la construcció de l’equipament, ja que funcionaran com a punt de trobada i zona de confort per a les persones que vetllin als seus éssers estimats.

L’edifici es construirà seguint criteris d’arquitectura sostenible de la certificació LEED. En aquest sentit, la coberta enjardinada permetrà optimitzar l’eficiència energètica de la instal·lació, reduint els guanys de calor a l’estiu i les pèrdues a l’hivern. A més, en la construcció d’ aquest nou emplaçament, que es caracteritzarà per la disposició d’espais sostenibles, moderns i adaptables als canvis, s’han buscat solucions i materials que requereixin poc manteniment i tinguin un bon envelliment.

El nou tanatori-crematori de Tarragona oferirà també programes de caràcter social. A través de programes d’acompanyament al dol que es duen a terme en els espais d’atenció a les famílies ubicats a la Rambla Vella, enfront l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, i al carrer Joan Ruiz i Porta 6, davant l’Hospital Universitari Joan XXIII. I també, projectes com «Ciutats que cuiden», que pretén sensibilitzar la societat sobre la necessitat de garantir els processos per una mort digna davant el creixent envelliment de la població.

