Ematsa renovarà el col·lector de la Móra per evitar possibles fuites

El col·lector de l’estació de bombament de la Móra presenta un «deteriorament signifcatiu per rovellament», tal com s’exposa en el projecte impulsat per l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) per a la renovació i millora d’aquesta infraestructura.

En l’informe s’assenyala, a més, una «disminució del gruix del tub». Per les condicions en les que es troba, es pretén substituir el col·lector actual per un de nou, «evitant així la possibilitat d’una fuita de l’aigua residual que implicaria un greu impacte per contaminació al medi ambient».

El passat mes de novembre, l’Ajuntament de Tarragona va sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) una atribució de fons per als pròxims tres anys, en concepte de reposicions i millores, per dur a terme actuacions necessàries en infraestructures de sanejament a la ciutat.

Entre les intervencions plantejades, es troben les obres de renovació del col·lector de la Móra, que suposaran un cost de 91.057,70 euros, amb IVA inclòs. Ematsa va licitar els treballs dijous passat i les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins al 18 de juny.

Minimitzar les afectacions

Un cop s’adjudiqui l’obra, el contractista haurà de realitzar un aixecament exhaustiu de l’estat actual de l’obra civil per tal d’adaptar la col·locació dels nous elements.

Tanmateix, podrà proposar modificacions en el projecte per millorar les prestacions de l’equipament, més enllà de canviar el col·lector actual per un de nou. Cal tenir en compte que els treballs s’hauran de fer alhora que l’estació de bombament estigui operant amb normalitat.

En el projecte s’indica que aquest només es podrà treure de servei durant la nit, durant un període màxim d’unes sis hores, prèvia preparació per part d’Ematsa. Així, es vol minimitzar les possibles afectacions als veïns de la zona.

L’actuació projectada, que tindrà un termini d’execució de tres mesos, servirà per millorar de les instal·lacions a l’estació de bombament de la Móra —construïts durant els anys noranta, com la resta— que rep les aigües residuals d’aquesta urbanització i de Tamarit i les impulsa cap a l’estació depuradora (EDAR) de Tarragona nord.

Actuació a un altre col·lector

L’Ajuntament també té previst actuar a la Móra per solucionar els problemes de les inundacions al tram final del carrer Baix Empordà, en episodis de pluja intensa.

El passat mes de març, el consistori va licitar els treballs de drenatge d’aigües pluvials en la via esmentada, així com al carrer Conca de Barberà i a les conques hidràuliques associades, ja que els sistemes actuals són insuficients. Seguint aquesta línia, també s’està prement l’accelerador per fer realitat el nou col·lector d’aigües pluvials de la Part Baixa

La setmana passada, Ematsa va adjudicar la redacció del projecte per a la construcció d’una gran galeria que recollirà l’aigua provinent de la pluja i millorarà la capacitat de drenatge actual de la zona en cas de forts aiguats.

Aquesta infraestructura serà clau per donar resposta a un reclam històric dels barris marítims. Amb aquesta intervenció es pretén solucionar el problema de les inundacions, millorant l’evacuació cap al riu Francolí.

El col·lector està previst que vagi pel carrer Smith, avinguda Vidal i Barraquer i carrer Torres Jordi, i s’allargui fins al passeig de la Independència. En cas que fos necessari, s’ampliaria la galeria.

