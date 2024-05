Ematsa adjudica la redacció del projecte del nou col·lector d'aigües a la Part Baixa

Imatge d’arxiu del carrer Torres Jordi, on està prevista la construcció d’un nou col·lector.Gerard Marti Roig

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona ha adjudicat la redacció del projecte per a la construcció del nou col·lector d’aigües pluvials a la Part Baixa. Es tracta d’una gran galeria que recollirà l’aigua provinent de la pluja i millorarà la capacitat de drenatge actual de la zona en cas de forts aiguats.

El president d’Ematsa, Rubén Viñuales, ha assegurat que «aquest nou col·lector és una infraestructura clau per la Part Baixa i per la zona centre de Tarragona i ineludible davant l’emergència climàtica, ja que tot i que ara estem patint una sequera greu, l’altra cara de la moneda són les pluges torrencials i aquesta zona de la ciutat les pateix de manera greu». Per això, ha afegit, «Ematsa ha impulsat el projecte d’aquesta galeria que ha de permetre una millor evacuació de l’aigua cap al riu Francolí».

La redacció del projecte és el pas previ per a l’execució d’aquesta galeria pluvial que està previst que vagi pel carrer Smith, avinguda Vidal i Barraquer i carrer Torres Jordi fins al passeig de la Independència. Aquesta actuació tindrà un cost estimat de 1,3 MEUR (sense IVA). Així mateix, es projectarà una segona fase que, en cas de ser necessari, perllongaria la galeria. La connexió es farà a l'actual calaix de pluvials que va a la desembocadura del riu Francolí al passeig Independència.

El termini per a la redacció del projecte és de cinc mesos amb un cost de 48.750 euros (sense IVA).

