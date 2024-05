Ematsa renova la font refrigerada del passeig de les Palmeres de Tarragona

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona Ematsa ha instal·lat una nova font refrigerada al passeig de les Palmeres, substituint l'anterior que ha patit diversos actes incívics des de la posada en funcionament. Aquesta nova font és un nou model més robust i modern, amb un únic sortidor per omplir recipients i un dispensador automàtic que evita el contacte.

«Aquesta nova font refrigerada és un exemple del compromís d’Ematsa amb la sostenibilitat i amb el foment de la confiança amb la qualitat sanitària de l'aigua de l'aixeta. Un pas més per oferir espais públics de qualitat que garanteixen accés universal a un servei essencial», ha destacat el president d’Ematsa, Rubén Viñuales.

Aquesta nova font compta amb característiques millorades, inclòs un disseny més resistent per prevenir actes de vandalisme, així com una major capacitat de subministrament d'aigua fresca per a la ciutadania i visitants de Tarragona.

Et pot interessar: