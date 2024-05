La primera promoció d’Infermeria de Tarragona es retroba

«Volem visibilitzar d’on ve la professió, i cap a on anem». Gemma March, infermera, afirma que aquest és un dels motius pels quals s’ha organitzat la reunió de la primera promoció d’alumnes d’Infermeria a Tarragona, que tindrà lloc aquest dissabte al Parc Sanitari de l’Hospital Universitari Joan XXIII. La cita aplegarà diplomats de totes parts d’Espanya, que es veuran les cares després de 40 anys.

Tot i el caràcter reivindicatiu de la vetllada, March expressa que la reunió «és més lúdica i humana», i una oportunitat per a compartir experiències entre els que van formar part de la promoció de graduats del 1984, i alguns dels seus professors, que també assistiran a l’esdeveniment.

March explica que han fet falta 9 mesos per a poder organitzar aquesta reunió, i agraeix les noves tecnologies, que els han facilitat poder contactar amb tothom. «Ens vam conèixer en una època en què no hi havia telèfons mòbils ni xarxes socials», expressa, entre riures.

Així, la jornada començarà a les 11 hores del matí, i es faran activitats com una mostra de fotografies de l’època d’estudiants dels assistents, un dinar i altres sorpreses. A més, March explica que també es reproduiran els vídeos d’aquells que no podran assistir a la reunió a causa de la distància geogràfica. I és que la infermera recorda com molts dels seus companys venien de diferents parts d’Espanya per a poder cursar els estudis a l’Escola Universitària d’Infermeria, que va començar la seva activitat el febrer de 1982.

L’evolució de la infermeria

March declara que vol que aquesta reunió també serveixi per recordar els canvis que ha viscut la infermeria: «Venim d’una època en què no era una disciplina universitària, i estava molt centrada en les cures i l’atenció al malalt». Ara, explica que cada cop té més en compte «l’entorn» de l’usuari, i que la professió ha pres importància «tant a la societat com en l’àmbit hospitalari i en l’atenció primària».