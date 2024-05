Dinem en Companyia arriba a la Part Baixa de Tarragona amb un tercer menjador

El projecte Dinem en Companyia comptarà amb un tercer menjador a la ciutat a partir de la setmana que ve. La iniciativa impulsada per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament arribarà a la Part Baixa el pròxim dilluns de la mà de Creu Roja, que cedirà el seu local de la plaça dels Infants per oferir els àpats als usuaris. Aquest programa, que té com a objectiu combatre l’aïllament social i la soledat no volguda entre la gent gran, ja s’està duent a terme a la llar de gent de zona Centre i a la de Sant Salvador.

Donat el seu èxit, s’ha decidit ampliar el servei amb un nou espai al barri del Port. «Ha estat fruit d’esforços compartits», remarcava la consellera de Serveis Socials, Cecília Mangini, qui explicava que «hem tornat on tot va començar». I és que, l’any 2018, el consistori i Creu Roja van realitzar un estudi conjunt a la Part Baixa, el qual va mostrar que el 58% de les persones de més de 80 anys de la ciutat es troben aïllades socialment.

A partir d’aquesta conclusió, es va formular el programa Dinem en Companyia que es va acabar materialitzant el mandat anterior, l’any 2019.

Amb la pandèmia, es va haver de paralitzar i no va ser fins al 2022 que es va reprendre. Actualment, s’atenen unes 30 persones al dia, tant a Sant Salvador com al centre. S’atendrà el mateix nombre d’usuaris al barri del Port.

«No només se’ls oferirà menjar, sinó un espai social i de relació», deia Magini, qui agraïa a Creu Roja que hagi cedit el seu espai. El president de l’entitat a Tarragona, Creu Roja, destacava que lluitar contra la soledat no volguda en la gent gran «és una acció prioritària» i «un dels grans reptes» de Creu Roja. «Tots els avis i àvies es mereixen millor atesos i necessitem estar al voltant d’ells», assegurava

Menjar saludable

Durant el 2023, Dinem en Companyia va atendre 237 usuaris —d’una mitja de 76,8 anys— i va servir un total de 10.546 àpats. El preu del menú és de 4,50 euros i es preparen de forma casolana al menjador social de Bonavista. Se n’encarrega l’Associació socioeducativa Joventut i Vida, que ja gestiona els espais del centre i Sant Salvador.

«Era un projecte necessari i està sent tot un èxit», comentava la responsable de l’entitat, Raquel Quílez, qui afirmava que «una societat que cuida la seva gent gran és una societat sana». La iniciativa també compta amb el suport de l’Associació de Veïns del barri del Port, que s’ha encarregat de fer-ne difusió a la zona.

El programa vol proporcionar autonomia a les persones grans perquè puguin afrontar les seves necessitats nutricionals i socials bàsiques, mentre se’ls ofereix i s’afavoreix un espai de relació i companyia entre les persones grans i afavorir l’educació dels hàbits alimentaris i higiènics. Els usuaris «juguen al dominó o a les cartes», explicava la consellera Mangini, qui assenyalava que alguns usuaris han trobat l’amor en aquestes trobades. D’altra banda, l’edil indicava que ja s’estan «analitzant» la possibilitat d’ampliar el servei a més punts de la ciutat.