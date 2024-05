Instal·laran pèrgoles amb plaques solars a la zona del Mercadet de Bonavista

L’estudi encarregat per l’Ajuntament ajudarà a decidir quin lloc és el més adient per a instal·lar les pèrgoles amb plaques solars.Gerard Martí

L’Ajuntament de Tarragona instal·larà pèrgoles amb plaques solars a Bonavista. El consistori treballa amb tres possibles ubicacions al barri. O al Mercadet. O a l’aparcament. O als dos llocs. L’objectiu de la instal·lació serà abastar el consum energètic dels edificis de titularitat municipal pròxims a la zona.

Per a decidir-se, l’Ajuntament encarregarà un estudi a una empresa externa. «L’estudi previ que ahir va sortir a licitació ens facilitarà les dades que necessitem per poder tirar endavant el projecte executiu per a la futura instal·lació d’energia solar fotovoltaica al barri», explica Guillermo García, conseller d’Espai Públic, al Diari Més. El pressupost destinat a l’estudi és de 18.029 euros, amb IVA.

El consistori proposa diferents zones a les companyies que concursin pel contracte. La majoria d’aquests espais superen els 16.000 m2 i l’espai més gran és de 25.000 m2, al Mercadet. També, el que té clar l’Ajuntament és que les pèrgoles han de tenir un disseny «atractiu» i han de proporcionar ombra a les paradetes del mercat o als vehicles de l’aparcament. «L’estudi de viabilitat ens donarà la informació necessària sobre quina és la figura jurídica més adient per aquest tipus de projectes o quina és la viabilitat tant tècnica com econòmica», apunta García.

Punt de partida

A més, segons exposa l’Ajuntament en el ple tècnic de la licitació, el projecte es considera «un interessant punt de partida» per a «incentivar» a la població a apostar per l’autoconsum energètic. «La transició energètica ha de ser tant pública com privada i la societat se n’ha de beneficiar. Cal democratitzar la transició energètica», expressa el conseller. Per això, el consistori també obre la porta a possibles consumidors particulars, com habitatges o empreses, de les futures plaques solars.

Proposta que ve de lluny

Mercats de Tarragona ja va presentar un projecte que contemplava la instal·lació de dues pèrgoles de 400 metres cadascuna al Mercadet. La proposta es va presentar a una convocatòria de fons europeus Next Generation, tot i que no va ser premiada. En aquell projecte, es buscava donar subministrament als marxants els diumenges, mentre que la resta de dies de la setmana es vendria l’energia a una companyia elèctrica.