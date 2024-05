El pòdcast 'Roma Aeterna' arriba avui a Tarragona en el marc de Tarraco Viva

Ibèria va ser un territori molt important per a Roma, ja que va ser un punt estratègic per a la guerra amb Annibal i un enclavament vital de l’imperi. Però com va néixer aquest interès romà per la península Ibèrica i per què hi van desembarcar? Aquesta tarda Néstor F. Marquès i Iban Martín respondran aquesta pregunta i moltes més durant la presentació d’un programa especial en directe del pòdcast Roma Aeterna.

Durant aquesta, els divulgadors explicaran l’arribada dels romans a la península, analitzant els antecedents, i els diferents personatges i episodis clau perquè d’aquesta manera, els oients, en aquest cas també espectadors, descobreixin els detalls d’aquesta fita històrica. A més, aprofitant la ubicació d’aquesta ocasió especial, també s’endinsaran en la fundació de Tàrraco.

Marquès i Martín són dos apassionats de la història romana que també comparteixen l’objectiu de fer divulgació cultural d’aquesta, tot fent ús de la tecnologia i apropant-la a un públic més enllà de l’acadèmia. El primer fa aquesta labor a través del projecte Antigua Roma al Día.

Aquest va ser fundat l’any 2012 i actualment és un dels més consolidats de l’esfera divulgativa a les xarxes socials, acumulant més de 145.000 seguidors a X. Per la seva banda, Martín és el presentador original del pòdcast Roma Aeterna, on des del 2020 reconstrueix, de manera cronològica, la història de Roma des de la seva fundació. Ara, han decidit unir les seves forces.

«Primer vaig conèixer al Néstor com a aficionat. Crec que és un dels millors divulgadors del país i la seva feina sempre ha estat un referent per a mi. Gràcies a la repercussió del meu pòdcast vam entrar en contacte, i ara volem col·laborar per fer directes junts. Combinem dos estils molts semblants, volem fer aquesta divulgació barrejada amb entreteniment, per així trencar aquesta distància entre el públic i l’acadèmia. Els dos tenim un estil més proper, però que mai perd el rigor», assegura Martín.

L’historiador explica que va créixer sent amant de la ràdio, i que quan va descobrir el món del pòdcast va «veure possible fer tot allò que m’agradava des de casa, sense cap mena de mitjà tècnic més enllà d’un micròfon i un ordinador». També confessa que mentre estudiava història, la del món romà no era la seva preferida, però sí que l’interessava. «Vaig pensar: i si faig un pòdcast i així vaig omplint els forats del meu coneixement mentre a la vegada informo a altres persones?», explica.

L’acte tindrà lloc a les 17 h a l’Antic Ajuntament, dins el marc d’activitats del Tarraco Viva, un fet que fa especial il·lusió al presentador. «He vingut molts cops al Tarraco Viva, però sempre com aficionat. Aquest és el primer any que vinc com a divulgador i la veritat és que és tot un honor», afirma Martín.

A més, confessa que l’espai li fa una mica de respecte, tant pel públic en directe com pel fet que «fer un episodi en un escenari tan important és una gran responsabilitat». Així i tot, confessa que està «molt il·lusionat» per poder formar part del festival, i que li «sabrà greu» no poder gaudir més temps d’aquest durant la seva estada.