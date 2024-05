El Nomad fa parada al Catllar

Fent honor al seu nom, el Nomad festival manté la seva itinerància i aquest pròxim cap de setmana obrirà portes en un nou enclavament. Concretament, al municipi del Catllar, que ja ho té tot a punt per rebre el nombrós públic que, edició rere edició, es manté fidel a aquesta proposta, única al territori.

L’obertura del Nomad es farà aquest mateix divendres, 24 de maig, a les cinc de la tarda. L’espai escollit per acollir el que els seus impulsors defineixen com una revetlla mediterrània per gaudir-la en família és La Torre d’en Guiu. Allà, els visitants trobaran propostes per gaudir de la gastronomia, la música, la cultura, l’artesania i el disseny.

Un dels trets singulars del festival és la seva especial atenció als petits de la casa. Aquesta vocació de ser un festival per a tota la família es materialitza en l’anomenat Petit Nomad, un espai en què els petits trobaran jocs de lleure i educatius, tallers, pintacares, titellarium, i jocs de circ o màgia entre altres propostes. Un altre dels plats forts del festival és la programació musical.

En la programació d’enguany destaquen Fugados de Alcatraz, amb un repertori que abasta des de cançons des dels anys 80 fins a l’actualitat, els ja tradicionals concerts de tribut, enguany dedicats a Bob Marley i Queen, un concert vermut amb Daam Duo i el concert de cloenda amb Buena Onda, formació que canta cançons de tots els temps amb un calaix, una guitarra i dues veus.

El Nomad també és un aparador de l’artesania, el disseny i la creativitat, de manera que comptarà de nou amb espais de moda, disseny d’autor, accessoris, decoració, cosmètics i articles per a la llar, tant d’origen nacional com internacional. I, tot plegat, ben envoltat de propostes gastronòmiques, que el públic podrà degustar tant a la zona de food trucks com en parades gastronòmiques.

El Nomad Festival estarà obert de divendres a diumenge. El cap de setmana obrirà a les 11 del matí. Les entrades ja es poden comprar a la web del festival (www.nomadfestival.es) i tenen un preu de 4 euros, amb la possibilitat de comprar un abonament per als tres dies. Hi ha preus especials per als infants i per als residents al Catllar.