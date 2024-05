El projecte de menjadors socials per a gent gran a Tarragona s'amplia amb un tercer espai a la Part Baixa

El projecte social Dinem en Companyia s’amplia i arriba a la Part Baixa de Tarragona. Després de l’èxit assolit tant a la llar de gent gran de Sant Salvador com a la llar de gent gran de zona Centre, aquest projecte obre un tercer menjador el pròxim dilluns 27 de maig a la plaça dels Infants, al bell mig del barri del Port.

El projecte està impulsat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Tarragona per combatre l’aïllament social entre la gent gran. La posada en marxa d’aquest tercer espai a la Part Baixa compta amb la col·laboració de Creu Roja Tarragona i de l’Associació de Veïns del Port, i serà gestionat, com els altres dos menjadors, per l’associació socioeducativa Joventut i Vida.

Dinem en companyia persegueix proporcionar autonomia a les persones grans per tal que puguin afrontar les seves necessitats nutricionals i socials bàsiques; procurar ser un recurs per la salut física i emocional de les persones grans, detectar situacions de risc o factors que poden restar qualitat de vida a les persones, oferir i afavorir un espai de relació i companyia entre les persones grans i afavorir l’educació dels hàbits alimentaris i higiènics.

La consellera de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona, Cecilia Mangini, ha visitat aquest matí l’equipament ubicat a la plaça dels Infants que se suma ara al projecte.

La consellera Cecilia Mangini ha explicat que «l’arribada del projecte a la Part Baixa de la ciutat era l’evolució lògica després de l’èxit dels dos primers locals i sobretot vistes les necessitats per demografia i per la realitat social d’aquesta zona de Tarragona».

El projecteva néixer al 2018 a la Granja i es va reprendre després de la pandèmia de la covid-19 al maig de 2022 per donar resposta a l’estudi sobre la soledat no volguda i l’aïllament social realitzat a la Part Baixa, per part de L’IMSST i Creu Roja, una de les principals conclusions del qual reflectia que un 58% de les persones grans que participaven de l’estudi patien aïllament social.

«Entre les primeres accions de resposta a aquest estudi, es trobava la posada en marxa del projecte Dinem en companyia, que per fi, arriba de manera justa ara a la Part Baixa», ha conclòs Mangini.

El nou espai del barri del Port arrencarà el dia 27 de maig amb la possibilitat d’acollir fins a 30 usuaris per dia.

Tal com ha detallat la consellera Mangini, «Dinem en companyia va molt més enllà d’oferir un àpat. Vol donar un espai de relació social a aquelles persones grans que ho necessiten tot generant vincles amb la comunitat».

Durant el 2023, el projecte Dinem en Companyia va servir un total de 10.546 àpats, 4.765 a la llar Centre des que es va posar en marxa el 27 de març de 2023; i 5.781 a la llar de Sant Salvador.

Durant aquest temps, el nombre total d’usuaris que s’han beneficiat del projecte han estat 237, 169 dones i 68 homes, d’una mitja d’edat de 76,8 anys.

Les persones interessades en fer ús d’aquest recurs haurà de presentar una sol·licitud presencialment a través de qualsevol oficina de l’OMAC o bé de forma telemàtica, acreditant l’empadronament a Tarragona, tenir més de 65 anys. I que visquin soles o amb persones majors també de 65 anys o dependents. En cas de complir els requisits, s’informa telefònicament a la persona interessada que està inscrita en el projecte i la data d’inici.

El dinar casolà, elaborat diàriament, se serveix en una taula compartida de dilluns a divendres no festius i en horari de 13 h a 15 h per un preu social reduït de 4,5 euros per àpat.

