Creu Roja atén més de 16.000 persones a Tarragona i avisa que falten voluntaris joves

La Creu Roja ha atès 16.121 persones a Tarragona en l’últim any. A la província, el nombre ascendeix fins a les 48.253. «En totes aquelles situacions que no es puguin arreglar amb un ajut puntual és on s’ha d’incidir més», va valorar Ramon Grau, president provincial. El 43% dels atesos han recorregut a la Creu Roja per a cobrir necessitats bàsiques, ja que es troben en situació d’extrema vulnerabilitat.

«Hi ha un greu problema amb l’ocupabilitat. Treballem per a pal·liar els efectes de la desocupació i ajudem que les persones puguin cobrir les necessitats bàsiques mentre no troben feina», va indicar Eduard Martín, coordinador de la Creu Roja a Tarragona. El 60% dels membres dels programes d’ocupació de l’organisme tornen al mercat de treball.

Més de 30.000 persones van ser ateses l’any passat en matèria d’inclusió social, que inclou usuaris en situació d’extrema vulnerabilitat, gent gran, dones en dificultats socials, migrants, sol·licitants d’asil i persones amb discapacitat. Aquest grup s’ha incrementat en un 1,8% respecte al 2022 i és la xifra més alta dels darrers cinc anys, segons va explicar el coordinador provincial.

Tot i això, els responsables exposen que no hi ha un «creixement molt exponencial». «La situació està sostinguda. Ens preocupa, però la solució tampoc la tenim. Nosaltres intentem incidir en la política per a afavorir la integració de col·lectius», va expressar Martín.

Dones monoparentals

Pel que fa al perfil, també es manté la línia dels darrers anys, que principalment són «dones monoparentals, gent gran amb pensions o famílies amb els pares en situació d’atur», va exposar. Cal destacar que el 53% de les persones ateses són dones.

Decreixement d’ucraïnesos

Més enllà, l’organisme va atendre 1.920 persones refugiades o en petició d’asil. «Hem notat un decreixement de persones provinents d’Ucraïna. Les principals nacionalitats que ens demanen ajuda són subsaharians i llatinoamericans», va informar Martín.

Gairebé 3.000 voluntaris

El 2023 el pressupost gestionat de la Creu Roja ha estat d’11,4 milions d’euros. 8 d’aquests milions s’han destinat a la ciutat. L’organisme disposa de 2.719 voluntaris. «Falta implicació de la gent jove. Tenim molts voluntaris de mitjana edat. No estem en un mal moment, però sempre es pot estar millor», va expressar Ramon Grau.

De cara al futur, la Creu Roja té com una de les seves prioritats combatre la soledat no volguda. «És una necessitat que cada cop detectem més. Estem treballant en un nou projecte a la ciutat de Tarragona», va exposar Martín. D’igual forma, una de les línies de treball continuarà sent l’ajuda digital a les persones que més ho necessitin. «Hi ha molta gent que no té una formació tecnològica i tenen problemes a l’hora de fer tràmits amb l’Administració», va explicar el coordinador.

150è aniversari

Enguany se celebra el 150è aniversari de la creació de la Creu Roja Tarragona. «Organitzarem diferents activitats a la ciutat que pròximament informarem», va avançar Grau. El que és segur és que un dels actes de celebració serà el Sorteig de l’Or de la Creu Roja, que es farà a Tarragona el 23 de juliol.