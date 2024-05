La Fundació Pere Tarrés diu que les tarragonines són les famílies ateses més vulnerables del país

La situació socioeconòmica de les famílies que sol·liciten beques perquè els seus fills i filles puguin gaudir d’activitats de lleure a l’estiu és especialment greu a la demarcació de Tarragona. Així ho indica l’informe anual de la Fundació Pere Tarrés sobre les condicions de vida de les famílies becades que l’entitat va presentar ahir. L’estudi assenyala un empitjorament «preocupant» de la vulnerabilitat en les famílies tarragonines.

Concretament, un 84,4% de les analitzades se situen per sota del llindar de pobresa, una dada que ha augmentat 5 punts des de l’any anterior (78,9%) i supera amb 18 més a famílies analitzades en el conjunt de Catalunya (65,8%). Un 67,2% d’aquestes famílies tarragonines viu en condicions de pobresa severa, un percentatge que des del 2023 ha crescut un 14%, i un 29,9%, en pobresa extrema, és a dir, un 13,4% més que l’any anterior.

«El context d’inflació que estem vivint fa que encara hi hagi moltes famílies pateixen una situació de pobresa molt complicada que a més, està sent cronificada», va explicar Rafael Ruiz de Gauna, director adjunt de la Fundació Pere Tarrés i director de la Xarxa de Centres Socioeducatius de l’entitat.

Ruiz de Gauna també va destacar que segons la síndica de greuges, un 57% d’infants i adolescents de Catalunya no participen en activitats de lleure a l’estiu, una dada que considera alarmant, perquè «aquestes no haurien de ser un luxe, sinó un dret», ja que «són essencials per al desenvolupament dels joves i els infants i de les seves competències educatives».

«Molts estudis expressen que les situacions d’estrès afecten els infants, perquè condicionen el seu desenvolupament, la seva salut mental i la seva autoestima. He de posar-nos en la seva pell i intentar entendre el que pot suposar viure en un habitatge que no està en condicions, no saber si demà tindràs un àpat a taula...» va explicar el director. I és que segons el mateix informe, moltes de les famílies analitzades viuen en habitatges insalubres, petits i sobre ocupats, ja que les dades indiquen que a cada llar hi viuen 4,6 persones de mitjana.

De fet, 53,2% de les famílies analitzades disposen del carnet de família nombrosa o tenen 3 o més fills i un 30,7% són monoparentals o monomarental. Pel que fa a la nacionalitat, un 72% dels infants tenen la nacionalitat espanyola, un 19% procedeixen de països de l’Àfrica i un 3,9% d’Amèrica. Les famílies que sol·liciten beca tenen també problemes per pagar alguns rebuts mensuals i per costejar-se vacances, ja que la renda anual mitjana de les famílies que sol·liciten beca és 12.823 €. Entre aquestes, un 13,4% té de mitjana una renda per sota dels 5.000 €.

Igualar les oportunitats

L’estiu passat 800 infants i joves de la demarcació de Tarragona van poder participar en activitats de lleure gràcies a les beques de la fundació, i 900 més van rebre ajuts per participar en diversos projectes socioeducatius adreçats a infància vulnerable al llarg de l’any. Enguany, l’entitat es planteja almenys igualar aquestes xifres.

«Veiem normal que els nostres fills vagin a casals i colònies, però és importat ser conscients l’estiu de molts infants pot consistir a estar tot l’estiu al carrer, sense anar a la piscina o a la platja», va reflexionar Montse Vall, directora de la delegació de la Fundació Pere Tarrés a Tarragona.

«Tenim l’orgull de poder dir que estem oferint serveis a totes les comarques i tant a ciutats grans com a espais rurals, ja que aquests últims es poden veure molt més perjudicats perquè són entorns on les poblacions estan més separades i es poden veure més aïllades», va afegir.