El ple de Tarragona aprovarà l’actualització del padró municipal: 144.047 habitants

El ple de l’Ajuntament de Tarragona aprovarà avui la rectificació del padró municipal. Després d’aplicar les altes, baixes i modificacions produïdes durant tot l’any 2023, el nombre total d’habitants ha crescut enguany fins als 144.047. La ciutat ha registrat xifres rècord, ja que hi ha més tarragonins que mai.

Segons les dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadístiques (INE), el cens oficial de població només ha pujat fins als 140.929. Tot i això, continua sent la suma més alta, almenys, des del 1996 primer any del que tenen dades. En aquella època, el total rondava els 112.000 habitants.

La diferència que existeix entre el padró municipal i les xifres de l’INE radiquen en els estrangers. Quan no realitzen la seva renovació o confirmació (en cas de ser comunitaris), l’organisme autònom adscrit al Ministerio de Economía y Hacienda no els computa com a residents, mentre que l’Ajuntament sí que ho fa.

«El programa els comptabilitza i se suposa que encara estan a la ciutat», argumenten fonts municipals. Del 2000 al 2010, la població tarragonina va augmentar considerablement i va passar dels 114.000 als 140.000 habitants. El 2011, però, després que la Canonja s’independitzés, la xifra va baixar fins als 134.000. Els darrers dos anys han estat de recuperació, ja que s’ha tornat a superar la barrera dels 140.000. En el nou POUM, s’estima que la població podria arribar, en el pròxim mig segle, als 180.000 habitants.

Mocions al ple

El grup municipal d’En Comú Podem portarà una moció al ple per demanar un sistema de plaques commemoratives que «reivindiqui llocs de Tarragona, dates i personatges il·lustres que han modificat el dia a dia de la ciutat», tal com explicava ahir el conseller Toni Carmona. «No fa falta crear una nova comissió o infraestructura», assegurava l’edil, qui assenyalava que la Comissió de Nomenclàtor podria ampliar les seves funcions i assumir el nou sistema.

Els comuns també han assumit, juntament amb ERC, la moció de l’AV de Parc Riu Clar, per reclamar la dignificació dels Montgons. El portaveu, Jordi Collado, assenyalava que cal «defensar» l’espai i «millorar l’entorn per a l’accés ciutadà». L’edil remarcava la importància del jaciment medieval: «És la primera llavor dels barris de Ponent».

El Partit Popular, per la seva banda, defensarà al ple la capitalitat de Tarragona en la futura Àrea Metropolitana, mentre que Junts per Catalunya assumirà la moció municipalista en commemoració del dia d’Europa. «Demanem que les pròximes convocatòries dels Next Generation tinguin una vocació més municipalista», deia el portaveu, Jordi Sendra.

