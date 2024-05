Competència deslleial i continguts erronis o fora de context: els guies alerten del «perill» dels ‘free tour’ a Tarragona

Els guies turístics oficials de Tarragona alerten del perill de l’arribada dels free tour a la ciutat. D’una banda, els guies titulats denuncien una competència deslleial pel fet que s’ofereixen rutes que, teòricament, són gratuïtes. De l’altra, des del sector manifesten que les explicacions dels free tour durant les rutes tenen continguts erronis, dits fora de context o amb poca profunditat.

«Reivindiquem la figura dels guies oficials perquè els free tours no dignifiquen el turisme. Tot això ha anat a més des de la pandèmia», indica la portaveu de l’associació de Guies de Catalunya (AGUICAT) i guia a Tarragona, Carme Granados. És diumenge al matí i la plaça del Pallol s’omple de turistes amb el desig de conèixer la ciutat. Des d’aquest punt comencen algunes de les rutes organitzades que passejaran per punts clau del nucli antic com el pla de la Seu, el carrer Comte (ara conegut com Pilon’s street), la plaça del Rei o la plaça del Fòrum.

Els visitants ja han escollit: pagar per una ruta amb guies titulats o inscriure’s en un free tour. Pedro Rodríguez i Maria Angeles Guillén, que venen des de Cerdanyola del Vallès, han decidit contractar una ruta amb Itinere, una de les cinc empreses de guies titulats recomanades per Tarragona Turisme. «Preferim pagar i assegurar-nos que ens ho explicaran bé», indiquen minuts abans de començar la visita guiada.

A la plaça, una de les rutes dirigides per guies no titulats ja ha arrencat. Al portal del Roser, està a punt de començar-ne una altra. «Ens està afectant perquè des de la pandèmia hi ha moltes més opcions de free tour, però el que més ens preocupa no és això, és el contingut que expliquen», diu Xavier Mejuto, CEO d’Itinere.

Confusions i errors

Des del sector de guies titulats s’han elaborat alguns informes per tal de valorar els continguts dels free tour. S’acostumen a oferir rutes on es destaquen els «principals atractius turístics», amb una durada de dues hores com a màxim i que «tenen explicacions errònies, esbiaixades, fora de context o molt superficials», subratllen fonts del sector.

«Donen a conèixer versots de Dames i Vells al davant de la Catedral, quan no té sentit per a persones que acaben d’arribar a la ciutat. Confonen el Castell del Patriarca, volat l’any 1813 per les tropes napoleòniques, amb Ca l’Ardiaca. O expliquen la Catedral, però des de l’època Gòtica i no fan referència a la història romana», manifesta Mejuto.

En els informes també es posa en dubte la preparació de les persones que dirigeixen els free tour. Des del sector tenen clar que és «imprescindible» una formació adient, que passa per un grau universitari o bé per una preparació extensa i reglada, a més de comptar amb l’habilitació de Guies Habilitats per Turisme de Catalunya, expedida per la Generalitat.

«Si volem un turisme de qualitat, hem de vetllar per la figura dels guies titulats i oficials. Està en joc el nostre patrimoni», recalca Carme Granados. A Tarragona, segons el portal de Tarragona Turisme, hi ha 23 guies oficials autònoms. A banda, en el mateix portal es reconeixen cinc empreses oficials recomanades: Auriga Serveis Culturals, Argos Serveis Culturals, Còdol Educació, Itinere i Nemesis.

Hi haurà més control als monuments

El conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, Nacho García, va explicar a aquest mitjà que s’enduriran els controls d’accés als monuments per impedir que hi accedeixin guies no oficials. A l’entrada del Passeig Arqueològic, per exemple, ja s’hi ha instal·lat aquest cartell. Malgrat tot, el sector demana «més control». Segons la normativa, només els guies oficials o persones treballadores dels monuments tenen permís per poder oferir explicacions en l’interior. Per aquest motiu, la gran majoria dels free tour es realitzen en via pública, on se’ls permet treballar segons normativa europea.

A l’entrada del Passeig Arqueològic, per exemple, ja s’hi ha instal·lat aquest cartell.Gerard Marti Roig

Reservar per internet amb la promesa d’una visita a cost zero

Els free tour són una opció per a visitar ciutats que fa molts anys que s’ha estès arreu d’Europa. A través de pàgines web, és possible fer una reserva o inscriure’s en una visita guiada amb la promesa de fer-ho gratuïtament. Aquest és un dels principals atractius per als turistes que compten amb poc temps o amb un pressupost ajustat.



A Tarragona, l’oferta és diversa: Guru Walk, Spain Free Tours, Civitatis, Free Tour o Strawberry Tours són algunes de les empreses més ben posicionades a Google. És possible reservar en diverses franges horàries i fins i tot amb una àmplia tipologia de rutes. En totes, la gratuïtat es destaca en el primer cop d’ull. Un cop arriba el dia de la ruta, però, les persones que guiaran els turistes avisen d’un fet: es tracta d’una visita gratuïta, però cal pagar alguna cosa a elecció dels usuaris. Habitualment, 10 euros per persona.



La situació de les treballadores dels free tour no és l’adient: la majoria no tenen contracte i no se’ls dona d’alta a la seguretat social. «I els diners que reben després de la visita no es tributen», denuncien des del sector dels guies turístics. A més, subratllen que «ho pot fer qualsevol persona, tingui titulació o no».

«Cal fer alguna cosa abans que passi com a Barcelona»

Marc Viñolas és Guia Habilitat de Turisme de Catalunya amb número de carnet 2.398. Desenvolupa la seva tasca professional com a guia autònom a Tarragona, però també a la ciutat comtal. «Hem de fer alguna cosa abans que passi com a Barcelona. Allà és horripilant», assegura. Diàriament, és testimoni d’episodis de «massificació» i «turisme de baixa qualitat» a la capital catalana, on la problemàtica dels free tour és molt més evident que a Tarragona.



«A Barcelona, en espais com la Sagrada Família o el Park Güell, el control és exhaustiu i només deixen entrar guies titulats. És una de les primeres mesures que han implementat», explica. A Tarragona, però, assegura que cal fer quelcom més: «Aquí cal que aquest control sigui major. És cert que els cartells prohibeixen l’entrada als guies no titulats, però després hi ha molt poc filtre als accessos dels monuments».

