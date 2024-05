Extreballadors de PortAventura World aniran a judici amb Fantasia Animación per acomiadar-los

L’’stunt show’ ‘Bang Bang West’ es va poder veure a la zona del Far West de PortAventura des de 2010 fins a 2023.Cedida

Els cinc actors de l’antic stunt show Bang Bang West de PortAventura que van ser acomiadats després de demanar millores laborals aniran a judici amb l’empresa subcontractada pel parc temàtic, Fantasia Animación, per la que treballaven. La secretària general de CCOO a Tarragona, Mercè Puig, explica que es té previst que el judici se celebri el gener de 2025, després que no s’arribés a cap acord en el procés de conciliació.

Segons van explicar els actors acomiadats, el conflicte laboral va començar quan Fantasia Animación els va comunicar que l’stunt show Bang Bang West no es realitzaria a la temporada 2024-2025 del parc, i que se’ls acomiadava per aquest motiu.

Amb tot, l’espectacle s’ha reprogramat amb un altre nom (West Gold Frenzy), cinc nous actors i un argument molt semblant al show anterior.

Un dels actors afectats, Joan Manel Brunet, apunta que el motiu «real» de l’acomiadament van ser un conjunt de millores laborals, dins el conveni, que tant ell com els seus quatre companys havien reclamat a l’empresa.

Falta de conciliació

Segons explica Puig, els afectats van interposar una demanda perquè no estaven d’acord amb l’acomiadament: «L’empresa va al·legar que se’ls acomiadava perquè l’espectacle no es feia, i així poder tenir un motiu objectiu», afegint que deixar de fer l’stunt show tampoc era una raó: «Els actors realitzaven altres activitats durant Halloween i Nadal».

Així, durant la conciliació, l’empresa els va proposar una indemnització que, declara Puig, «no coincideix amb els números que el gabinet jurídic de CCOO va fer. El que van oferir està per sota de la indemnització per acomiadament improcedent que tocaria».

Amb tot, la delegada de CCOO recalca que «nosaltres anem per la nul·litat, que significa que els extreballadors poden triar entre que se’ls readmeti o acceptar la indemnització corresponent». Per tant, sense arribar a un acord, ambdues parts es veuran les cares en els tribunals el gener de 2025.

L’espera fins el judici

Actualment, els actors afectats estan buscant feina. A un d’ells, Adrián Cabezas, el van contractar com a animador en una cadena d’hotels. Amb tot, el conflicte amb PortAventura va arribar a orelles del director de l’establiment, possiblement a través d’un membre de Fantasia Animación: «Va trucar a la meva cap el meu primer dia de treball per dir-li que no m’hi volia perquè era problemàtic», explica Cabezas.

L’endemà, el mateix director el va readmetre: «Va veure una entrevista en què explicàvem el que ens havia passat, i va entendre que el que havíem fet era per justícia. També em va confessar que explicaven barbaritats sobre nosaltres». Cabezas declara que Fantasia Animación també ha creat una mala imatge dels actors entre els seus excompanys de PortAventura.

El parc temàtic no ha volgut fer cap declaració en relació a la celebració del judici.

