Pedregades al nou tren Avlo S106: vidres trencats al Camp de Tarragona

Un dels nous trens Avlo S106 que Renfe va posar ahir en circulació per cobrir el trajecte entre Barcelona i Madrid va patir un acte vandàlic a l'estació del Camp de Tarragona.

Tal com explica un periodista de Catalunya Ràdio, el tren de les nou del vespre va rebre diverses pedregades que van provocar que un dels vidres dels vagons s'esquerdès. Cap persona va resultar ferida després de l'incident.

Segons el ministeri, Catalunya va tenir l’any passat 512 casos d’apedregament de trens, el 43% del total de l’Estat.

Segons fonts de la Delegació del Govern, la pedrada ha afectat únicament el vidre exterior d'un vagó, no l'interior, mentre el tren circulava a una velocitat lenta.

El vidre danyat va poder ser reparat ahir a la nit i aquest dimecres el tren ja ha tornat a circular amb normalitat.

Per la seva banda, fonts de Renfe han concretat que l'incident es va produir sobre les 21:03 hores a la zona de Camp de Tarragona, sobre un tren que duia a terme el trajecte entre Barcelona i Madrid, i que va danyar un vidre exterior del cotxe 1, cosa que va afectar sis places de passatgers, als quals es va oferir reubicació.

Els nous trens d'alta velocitat tenen una capacitat per a 581 persones i arriben a una velocitat de 300 km/h. Els nous vehicles cobreixen el corredor des de Figueres-Vilafant fins a la capital espanyola, parant a Girona, la capital catalana, Camp de Tarragona i Lleida.

El nou model anirà substituint els de la sèrie 112 que feien el recorregut fins ara. En comparació a la sèrie original, els trens tenen una capacitat de 16% més de places, passant de les 438 per vehicle a les 581 dels nous models.

Els models S106 destaquen per la seva nova distribució de seients on, per primer cop en els trens de Renfe, els passatgers aniran en una configuració de tres i dos seients per fila. Els trens s'adapten a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda amb un espai i banys adaptats.

Fins ara, Renfe ha rebut les 10 primeres unitats del model S106 de les 30 encarregades, quatre de les quals ja estan en servei en el corredor Figueres Vilafant-Barcelona-Madrid, a falta d'una unitat que arribarà en els propers dies . Els altres vehicles donen el tret de sortida de l'alta velocitat AVE a Astúries i a noves destinacions a Galícia.

