Renfe posa en circulació uns nous trens d'alta velocitat amb capacitat per a 581 persones

Renfe ha posat en circulació aquest dimarts per primer cop uns nous trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid amb una capacitat per a 581 persones arribant als 300 km/h. Els nous vehicles cobreixen el corredor des de Figueres-Vilafant fins a la capital espanyola, parant a Girona, la capital catalana, Camp de Tarragona i Lleida.

Són els «trens més moderns» per permetre ser «més competitius i portar més persones a més destins», com ha explicat Ricard Rivera, gerent del servei d'alta velocitat de Renfe entre Barcelona i Madrid. La companyia ha venut més de 121.000 bitllets pels Avlo S106 fins al desembre, el model que anirà substituint els de la sèrie 112 que feien el recorregut fins ara.

«És un honor poder oferir aquest nou model», ha dit Rivera minuts abans d'arribar a l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona. En comparació a la sèrie original, els trens tenen una capacitat de 16% més de places, passant de les 438 per vehicle a les 581 dels nous models. Amb aquesta nova oferta, «s'adapta el servei a les freqüències, parades i nous destins» de l'empresa espanyola.

Fins ara, Renfe ha rebut les 10 primeres unitats del model S106 de les 30 encarregades, quatre de les quals ja estan en servei en el corredor Figueres Vilafant-Barcelona-Madrid, a falta d'una unitat que arribarà en els propers dies . Els altres vehicles donen el tret de sortida de l'alta velocitat AVE a Astúries i a noves destinacions a Galícia.

A Catalunya, les estacions de Lleida-Pirineus i del Camp de Tarragona en sortiran «molt beneficiades» com ha explicat Rivera, però les altres parades intermèdies també experimentaran un impacte positiu. De fet, l'oferta setmanal a Avlo augmentarà dels 24.000 bitllets als 28.000 amb la incorporació dels nous models fabricats per Talgo, un increment de 144 seients més per tren.

Els models S106 destaquen per la seva nova distribució de seients on, per primer cop en els trens de Renfe, els passatgers aniran en una configuració de tres i dos seients per fila. Els trens s'adapten a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda amb un espai i banys adaptats.

