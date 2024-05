Els dies 25 i 26 de maig no hi haurà trens entre Valls i BCN

Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre La Plana de Picamoixons i Sant Vicenç de Calders (R13 de Rodalies de Catalunya) el cap de setmana del 25 i 26 de maig, durant les obres per a la implantació del bloqueig automàtic en via única que Adif executa en el tram Valls-Salomó.

D'aquesta manera, Renfe elimina la circulació entre La Plana de Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Mentre que els trens de l’R13 amb origen o destinació Lleida es desviaran per Reus.

Renfe establirà un transport per carretera amb autobusos directes entre La Plana de Picamoixons – Valls -Sant Vicenç de Calders (ambdós sentits) i amb busos que efectuaran parada a totes les estacions del tram (La Plana de Picamoixons, Valls, Nulles-Bràfim, Vilabella, Salomó, Roda de Barà, Sant Vicenç de Calders).

El servei de transport alternatiu és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Les bicicletes i mascotes estan subjectes a la normativa de transport per carretera.

