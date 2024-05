Tarragona 2 celebra la Festa del Medi Ambient amb xerrades i música

Tarragona 2 celebrarà una nova edició de la Festa del Medi Ambient. Es va estrenar l’any passat amb l’objectiu de conscienciar el veïnat i els escolars sobre l’emergència climàtica o la gestió de l’aigua. Tindrà lloc del 28 de maig al 5 de juny i comptarà amb xerrades, cercaviles, concursos i un intercanvi de roba.

El president de l’AVV Tarragona 2, Julià Montoya, explica que l’entitat veïnal va decidir dedicar l’any passat la seva festa del barri a un tema com el medi ambient i el canvi climàtic «tant per conscienciar el veïnat i els escolars com per les característiques de la nostra urbanització, que és molt verda i que compta amb un gran parc encara desconegut per la ciutadania de Tarragona».

Montoya destaca enguany «la participació del professorat i dels infants de l’escola bressol Yo-Ni, que a més del concurs, s’han implicat en la decoració del centre amb la temàtica mediambiental i en les activitats de reciclatge».

La festa començarà el dimarts dia 28 amb una xerrada del gerent d’Ematsa a l’escola PAX. El parc Montserrat Garriga acollirà l’intercanvi de roba el dia 30 de 17 a 20 hores. La jornada més lúdica arribarà el dissabte 1 de juny amb una cercavila dels gegants de les Dominiques i Sons de la Cossetània, amb xocolatada, sessió de jocs, berenar-sopar popular i música.

Et pot interessar: