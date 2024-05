Les reivindicacions dels veïns de Parc Riu Clar per dignificar els Montgons arriben al ple municipal

Els veïns de Parc Riu Clar reclamen, des de fa anys, la recuperació dels Montgons, un dels jaciments arqueològics més desconeguts de la ciutat. A uns dos quilòmetres de distància del barri, es troba aquest poble medieval que va ser abandonat al segle XVII, que alberga una església romànica i les restes d’un castell.

La lluita ciutadana per dignificar aquest assentament arribarà al ple municipal en la sessió ordinària d’aquest dimecres de la mà d’Esquerra Republicana i En Comú Podem, que assumiran una moció proposada per l’Associació de Veïns (AV) de Parc Riu Clar.

En el text, reclamen que l’Ajuntament impulsi per si mateix i reclami de manera urgent a les altres administracions implicades que s’actuï sobre les restes dels Montgons per «revertir la seva degradació actual i impulsar la seva dignificació i recuperació com a patrimoni de tota la ciutat i, en especial, referent històric dels barris de Ponent».

Així, exigeixen la neteja, senyalització i dignificació de l’entorn, que està ple de males herbes que dificulten l’accés, així com la consolidació i restauració de l’església de Sant Julià i de les restes del castell per a la seva protecció i solucionar «el risc d’espoliació i de col·lapse».

A banda, demanen que es faci promoció de projectes de recerca i socialització del jaciment, en els quals consideren que els veïns haurien de tenir un paper important: «Emplacem la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica o la Reial Societat Arqueològica perquè liderin aquesta proposta sota el paraigües de l’Ajuntament».

Per acabar, proposen la preservació de la zona parcel·lària i de masos i les hortes que hi ha al voltant dels Montgons. «No demanem grans actuacions, només volem que es dignifiqui, es cuidi i se senyalitzi un espai que està completament abandonat per les administracions», assegura la vicepresidenta de l’AV de Parc Riu Clar, Marta Ballabriga.

En els darrers mesos, l’entitat veïnal ha organitzat —amb la col·laboració d’entitats com Fòrum Espai Cultural, Òmnium Cultural i GATA— dues excursions a l’assentament medieval per donar a conèixer aquesta joia desconeguda, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.

ERC destaca el seu valor

El grup municipal d’ERC va destacar ahir, en roda de premsa, el valor històric del que va ser el primer nucli d’ocupació fora de la ciutat de Tarragona. «És un patrimoni que s’ha de recuperar», assenyalava el conseller Xavi Puig, qui afegia que «és molt positiu posar en valor que al cantó de Ponent tenim aquest tresor». Des d’Esquerra, creuen que la dignificació d’aquest espai podria donar lloc a diversos projectes educatius i culturals que impliquessin les escoles, entitats i veïnat de la zona.

Els republicans portaran al ple una altra moció per defensar una mobilitat amable a Tarragona. «Considerem que cal portar a terme una acció potent i relativament immediata, emmarcada en un pla d’acció sobre seguretat viària, on s’impulsi la mobilitat segura, sostenible i cívica i que es fomenti l’ús responsable de la via pública», va argumentar el conseller Carles Farré. L’edil proposa l’eliminació dels punts perillosos a la via pública i la millora de l’aplicació Epp! perquè inclogui noves funcionalitats: «Resoldre aquestes problemàtiques revertirà en mantenir, o millorar l’índex de sinistralitat».