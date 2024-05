L’Ajuntament de Tarragona comprarà sis busos híbrids amb 1,8 MEUR dels romanents del 2023

L’Ajuntament de Tarragona comprarà sis autobusos híbrids per continuar amb el procés de descarbonització de la flota actual de l’Empresa de Municipal de Transports (EMT). El consistori invertirà 1,8 milions d’euros en l’adquisició dels nous vehicles, uns diners que sortiran del romanent de tresoreria de l’ens municipal, així com dels organismes autònoms.

Dels gairebé dos milions d’euros que es gastaran en aquesta operació, 831.103 provindran del superàvit del pressupost de l’Ajuntament durant el 2023. La resta es cobrirà amb una part dels sobrants de l’Institut Municipal de Serveis Socials (500.000 euros), el Patronat d’Esports (373.303 euros) i el Patronat de Turisme (95.593 euros).

El govern municipal portarà al ple ordinari d’aquest dimecres un modificatiu de crèdit que servirà per finançar diferents partides per un valor total de 2,5 milions d’euros —on s’inclouen els 1,8 per a la compra dels busos híbrids—, reaprofitant els romanents del curs passat. En un principi, l’executiu socialista anunciava que es destinaria a amortitzar deute, però, finalment, dedicarà una part del muntant total a inversions financerament sostenibles i a despesa corrent.

Cal recordar que el consistori va tancar el curs passat amb 7,4 milions de superàvit, 6 dels quals ja s’han destinat a amortitzar préstecs i a reduir el deute de l’Empresa Municipal de Transports. Finalment, els 1,4 milions restants també seran per a l’EMT. Per una banda, s’invertiran més de 800.000 euros en la compra dels nous vehicles i, per una altra, es gastaran 358.041 euros per tornar a complementar el descompte del 50% en el transport públic que impulsa el Govern de l’Estat, del qual el consistori aporta el 20%.

Una prioritat de l’executiu

La consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, explica que el govern va decidir «guardar una part del romanent en la recambra» fins que l’Estat concretés si es reactiven les regles fiscals aquest 2024 o si els ajuntaments poden continuar destinant el sobrant a inversió i despesa corrent. «No hi ha cap indicació contrària», indica l’edil, qui assegura que «sempre treballem en funció de les premisses que marca Intervenció».

Així, l’executiu ha decidit diversificar l’ús del superàvit i utilitzar una part per renovar la flota d’autobusos municipals. «Ha estat una qüestió de prioritats», comenta Mascaró, qui exposa que «l’EMT compta actualment amb 75 vehicles i estem pagant una morterada cada mes en reparacions». Per això, la consellera defensa que és necessari «actualitzar la flota».

Tal com va avançar Diari Més, el 75% dels busos té entre 16 i 20 anys d’antiguitat. És a dir, n’hi ha 56 que superen els 15 anys de vida.

Per al govern municipal, donar solució a aquesta problemàtica és una «gran prioritat». De fet, des de l’executiu volen dur a terme la renovació dels vehicles a través la descarbonització de la flota, donant així continuïtat al treball iniciat per l’anterior govern, que va apostar per l’hidrogen verd. Ara, però, els socialistes s’han decantat pels autobusos híbrids, tot i que continua estudiant la possibilitat d’incorporar-ne també elèctrics i de biogàs.

Les partides del modificatiu

Més enllà de la compra dels sis nous vehicles, el modificatiu de crèdit que s’aprovarà —amb gairebé total seguretat— aquest dimecres inclou altres partides per a l’organització d’un festival d’estiu de música urbana o d’altres activitats culturals. A més, s’inclouen subvencions amb associacions del tercer sector, així com a entitats esportives.