El Port Tarragona instal·la una plataforma de sauló per a la gavina corsa

El Port de Tarragona ha instal·lat una plataforma de sauló per a garantir espais idonis per a la reproducció de la gavina corsa. Es tracta d’una mesura de compensació ambiental per seguir garantir espais idonis pera la nidificació d’aquesta espècie i que a la vegada no interfereixi en el desenvolupament de l'activitat portuària.

La situació d'aquesta plataforma a dàrsena del riu Francolí, al moll de la Química. Més concretament s'ubica en la franja de terreny existent entre l'escullera i el tancament perimetral i compta amb uns 2 m d'ample i 210 m de llarg.

Per a la construcció d’aquesta plataforma es va realitzar una desbrossada de la vegetació i neteja de la zona. Un cop retirades les restes de la desbrossada, es va dur a terme l’estesa de sauló en aquesta franja. Finalment s'ha col·locat un tancament metàl·lic per impedir l’accés animals depredadors. El pressupost per realitzar aquesta plataforma ha estat de 26.000€ (IVA inclòs)

Evolució de la gavina corsa al Port Tarragona



Any rere any, el Port de Tarragona dedica recursos econòmics i humans per fer seguiment i protegir les zones de nidificació des que apareixen els primers nius (mitjans de febrer) fins que marxen els últims polls (es preveu a mitjans de juliol). Després, la majoria d'exemplars abandonen les colònies quan acaba el període de cria.

Les primeres dades que es tenen al Port són de l’any 2013 amb un total de 18 nius i 16 polls anellats. Des de llavors la presència d’aquestes aus ha estat augmentant considerablement fins a arribar, durant l’any 2019, als 1.043 nius d’un total de 3.555 a tot Catalunya i 350 polls anellats.

L’any 2023 es van comptabilitzar 651 nous nius de gavina corsa al Port de Tarragona, una dada que representa un 48,7% d'augment amb relació a l'any 2022.

Una espècie ‘vulnerable’

La gavina corsa compta com a espècie vulnerable dins del llistat d’espècies redactat pel Servidor d’Informació ornitològica de Catalunya. Inicialment, niava a illots mediterranis i després va colonitzar els anys 80 el Delta de l’Ebre, que va arribar a acollir més de dos terços de la població mundial i un màxim de 15.396 parelles l’any 2006. Posteriorment, per un cúmul de circumstàncies, la població es va fragmentar i l’espècie va colonitzar alguns ports.

Actualment, s’ha aconseguit una certa estabilització de la població a Catalunya al voltant de les 3.500 parelles el 2021, però encara queda recorregut per tal d’aconseguir un estat favorable per a la conservació a llarg termini.