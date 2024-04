Encarreguen un estudi de les zones amb risc d’inundació per a elaborar el POUM

Tarragona es troba en ple procés d’elaboració del futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Per a la seva confecció, l’Ajuntament de Tarragona ha licitat el servei de redacció de l’estudi d’inundabilitat de la ciutat. Segons la memòria justificativa del contracte, és «imprescindible» que formi part de la documentació del POUM per tal de «garantir la seguretat i el benestar» de la població.

L’empresa adjudicatària analitzarà diverses zones per determinar, entre altres, quin és el risc d’inundació en aquests indrets. Concretament, es posarà el focus en l’entorn del riu Gaià, el riu Francolí i la riera de la Boella, en el seu pas per Tarragona. També s’examinaran diferents barrancs com el de la Móra, Terres Cavades, la Budallera o d’en Garrot.

Així, l’empresa que guanyi la licitació farà un reconeixement visual de l’espai per identificar la traça de les diferents lleres, les zones potencialment inundables i els usos del sòl. A banda, haurà de quantificar els cabals que es generarien en cadascun dels terrenys a analitzar per als diferents períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, així com estudiar el funcionament hidràulic dels diferents elements de drenatge, obres de pas i endegaments existents.

Tal com s’exposa al plec de condicions, «es determinaran les actuacions a realitzar en el futur per assegurar el correcte funcionament dels trams fluvials d’estudi, evitant inundacions». Així, caldrà consensuar amb l’Ajuntament solucions encaminades a la reducció dels cabals màxims a rius, rieres i barrancs, i a la infiltració de les aigües al sòl. En el cas del Francolí, és important, tenint en compte que prop de la seva desembocadura es projecta el futur barri tecnològic.

El valor del contracte d’adjudicació és de 130.000 euros. En un termini màxim de quatre mesos des de la seva formalització, l’adjudicatària haurà de presentar l’estudi d’inundabilitat. Després del període d’informació pública i la tramitació dels informes sectorials, es presentarà el document definitiu amb les incorporacions que calgui fer. La relació contractual no acabarà, però, fins a l’aprovació definitiva, publicació i entrada en vigor del nou POUM.