Liciten la redacció del projecte del nou col·lector pluvial de Torres Jordi a Tarragona

Imatge d’arxiu del carrer Torres Jordi, on està prevista la construcció d’un nou col·lector.Gerard Marti Roig

Quan el cel comença a ennuvolar-se, el neguit i la preocupació comença a créixer entre els veïns de la Part Baixa. I és que els residents dels barris marítims pateixen inundacions quan hi ha episodis de pluja intensa. Per tractar de solucionar a una problemàtica històrica, l’Ajuntament de Tarragona ha planificat la construcció d’un nou col·lector d’aigües pluvials al carrer Torres Jordi. El projecte bàsic ja està enllestit i, ara, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha licitat la redacció de l’executiu per un import de 66.557,88 euros (IVA inclòs).

El problema de les inundacions recau sobretot en el fet que la xarxa de drenatge unitària que hi ha a la zona no està dimensionada ni adequada per als cabals d’avingudes d’aigua en episodis de pluges intenses, entrant de forma habitual en col·lapse. El projecte executiu servirà per determinar els detalls i acabar de definir l’obra descrita al projecte bàsic, que contempla l’execució d’una galeria d’aigües pluvials al carrer Torres Jordi, des de la seva intersecció amb el carrer Jaume I fins a l’avinguda de la Independència.

Aquest nou col·lector de 1.500 mil·límetres serà paral·lel a l’actual, es connectarà amb l’actual calaix d’aigües pluvials que va directe a la desembocadura del Francolí. Aquesta actuació pretén desviar totes les aigües procedents de conques superiors cap a una sortida al riu, evitant que aquestes continuïn drenant cap a la part més baixa de la ciutat i ocasionant més episodis d’inundacions. En el pressupost d’enguany, ja hi ha una partida d’1.566.275,27 euros reservada per a aquesta actuació a la Part Baixa.

Donar solució als problemes d’inundabilitat va ser una de les primeres mesures que va anunciar Rubén Viñuales com a alcalde de Tarragona. En aquell moment, va explicar que es plantejaven diverses accions, dividides en dues fases, que servirien per ampliar més del 40% la capacitat de desguàs actual al barri. Després d’executar el col·lector a Torres Jordi, es plantejava una segona fase del pla amb una altra galeria d’aigües pluvials al carrer Reial, que rondaria el mig milió d’euros d’inversió. Amb aquestes mesures, la idea és facilitar el desguàs de més de 1.800 litres per segon, indicava el batlle.

Treballs previs

La setmana passada ja es van iniciar les cales de prospecció arqueològica necessàries per poder definir els projectes de millora de la inundabilitat a la Part Baixa. Les tasques s’estan duent a terme en tres punts diferents del carrer Torres Jordi, on s’ha previst l’obertura d’espais d’uns dos metres de profunditat per a dur a terme l’estudi de la zona.