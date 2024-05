Els transportistes de Tarragona adverteixen que electrificar la flota és inassumible econòmicament

La Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona (FEAT) ha advertit que electrificar la flota de vehicles és inassumible a nivell econòmic. Davant la normativa europea que fixa que a partir del 2035 es deixaran de vendre camions amb motor de combustió interna, els transportistes tarragonins hi veuen «un daltabaix».

El president de l'entitat, Joaquim Riudeubas, ha recordat que a la demarcació hi ha una flota de més de 4.000 taxis, autobusos i camions. «Això s'ha de llençar a la brossa i s'ha de fer de nou», ha exemplificat, i ha dit que una PIME o un autònom no pot assumir el cost de canviar el seu vehicle. Riudeubas ha assenyalat que un camió de gasoil val uns 120.000 euros, mentre que un d'elèctric s'acosta als 500.000.

Davant la «preocupació» que genera al sector aquest escenari, la FEAT ha organitzat aquest dimarts una jornada per analitzar les perspectives de futur titulada El sector del transport a Tarragona. En la taula rodona hi han participat experts d'empreses i entitats vinculades a l'automoció, l'hidrogen o els combustibles. També hi ha estat present el degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Tarragona, Joan Gabriel Talarn, que ha indicat que en el futur «cada sector tindrà la seva tecnologia i encara som a l'inici del desenvolupament».

«Els pròxims anys seran clau per definir si s'acaba imposant el vehicle elèctric o si l'hidrogen acaba sent un vector vàlid per al transport», ha exposat. En aquest sentit ha comentat que per a l'ús domèstic el vehicle elèctric «està consolidat» però que encara no ho està per fer trajectes de més de 1.000 quilòmetres o per moure mercaderies. Per Talarn «la implantació del vehicle de pila de combustible pot ser un complement per a les empreses de transports que els pugui dotar de l'autonomia que necessiten i que els temps de recàrrega siguin més curts que els del vehicle elèctric».

De fet, ha comentat que ja hi ha la tecnologia per reconvertir els vehicles de combustió en impulsats per hidrogen, però que l'Estat espanyol va endarrerit en l'homologació. «És una dificultat que esperem es pugui resoldre en els pròxims anys», ha dit. Per la seva banda, Riudeubas ha posat el focus en els biocombustibles, que poden ser una solució per reduir les emissions de CO2.

