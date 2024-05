Torna una nova edició del Velèctric a la plaça Llibertat

La plaça de la Llibertat de Reus acollirà la VIII edició de la mostra del vehicle híbrid i elèctric Velèctric, que tindrà lloc els dies 24 i 25 de maig. La mostra ha incorporat enguany un enfocament cap a la sostenibilitat energètica gràcies a la incorporació d’un major nombre de continguts com tallers i conferències per divulgar les noves utilitats dels vehicles elèctrics i dels combustibles alternatius envers la llar i la vida diària.

Una de les novetats destacades, vinculada a la sostenibilitat, serà que l’esdeveniment es proveirà d’energia amb un generador de pila de combustible d'hidrogen i un cotxe d’hidrogen. Aquest model de cotxe d'hidrogen és pioner i novetat a tot l'Estat, propietat de la marca d’H2BIOTECH, empresa especialista en solucions energètiques sostenibles, consultoria, disseny i manteniment d’instal·lacions. El generador funcionarà amb l’hidrogen de Carburos Metálicos.

H2Biotech farà diverses demostracions de com funciona el generador d’hidrogen i el cotxe al llarg dels dos dies que dura la mostra. Com és habitual, hi haurà gran presència de concessionaris que permetran provar els seus vehicles elèctrics.

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat ,Daniel Rubio, ha fet referència a les novetats d’aquesta edició. «Enguany hem impulsat un nou enfocament de la mostra per donar un major pes a l’aspecte divulgatiu i de conscienciació ciutadana i fer arribar a la ciutadania el missatge que caminem cap a un futur en què el vehicle elèctric i els nous combustibles com l’hidrogen han arribat per quedar-se i per substituir els combustibles fòssils», ha manifestat.

Xerrades i activitats

A les 12 carpes que es repartiran per la plaça de la Llibertat hi haurà conferències i activitats de tota mena i per a totes les edats. Divendres les conferències estaran dirigides al públic professional mentre que dissabte es dirigiran a tots els públics.

Per al públic infantil i familiar, l’Aula BGT organitzarà el joc de la sostenibilitat. També hi haurà un circuit de seguretat vial amb bicicletes.

La Ganxeta, el servei de bicicleta compartida de Reus, serà present a la mostra perquè tothom s’iniciï en la mobilitat sostenible. Així, el públic assistent podrà connectar amb una forma de transport no contaminant.

A l’estand institucional de l’Ajuntament també hi haurà una conferència del regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, dissabte a les 11.30 hores, sobre els avantatges de les instal·lacions d’energia fotovoltaica a les llars i les bonificacions a l’autoconsum que ofereix l’Ajuntament.

Per la seva banda, els concessionaris organitzaran també xerrades i activitat i en el decurs de la mostra, H2Biotech farà diverses demostracions de com funciona el generador d’hidrogen.

Divendres a la tarda i dissabte al migdia també hi haurà música i animació amb el DJ Eric Prous.

Velèctric ofereix als visitants la possibilitat de provar els models de vehicles elèctrics i híbrids, a banda de motos bicicletes i patinets, i alhora informar-se sobre els seus avantatges. La fira tornarà a comptar amb una zona de test drive per provar els vehicles.

Per fer el test drive caldrà fer una reserva prèvia a través del següent ENLLAÇ. També s’hi trobaran les principals novetats en bicicletes elèctriques, patinets elèctrics o qualsevol vehicle no contaminant.

La vuitena edició del Velèctric estarà oberta al públic el divendres 24 de maig, de les 9.30 a les 14h i de 17.30h a 20 h., i el dissabte, 25 de maig, de 10:30 a 14:00 i de 17.30 a 20:00h.

