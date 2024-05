El poeta tarragoní Adrià Targa recull el premi Jocs Florals de Barcelona 2024

El poeta Adrià Targa (Tarragona, 1987) ha recollit aquest dijous a la tarda el Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2024 pel llibre de poemes Acròpolis. L'artista ha rebut el guardó en el marc d'un acte celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, presidit pel regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé. Targa es va imposar als 93 poemaris presentats al premi.

Durant l'esdeveniment s'ha fet el tradicional balanç poètic de l'any, a càrrec del professor i crític literari Pere Ballart, i s'ha lloat la figura d'Andrés Vicent Estellés, en motiu dels cent anys del seu naixement, a càrrec del poeta i assagista valencià Enric Sòria. El traductor i poeta Marc Rovira ha llegit la glosa del premiat.

Adrià Targa i Ramos (Tarragona, 1987) és llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona. Ha publicat sobretot llibres de poesia, amb els quals ha guanyat entre d'altres els premis de Poesia de Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater per Boques en calma (Edicions 62, 2010) i el premi Vicent Andrés Estellés de Burjassot pel seu llibre més recent fins a la data, Canviar de cel (Godall Edicions, 2021).

Altres llibres destacables de la seva trajectòria són L'exili de Constança (Cossetània/La Gent del Llamp, 2008) i Ícar (Edicions Poncianes, 2015), aquest darrer disponible en línia a la revista digital Stroligut.

També ha fet algunes traduccions de poesia, com l'Alcestis de Barcelona (Fundació Bernat Metge, 2023, edició no venal) i ha col·laborat amb articles per a mitjans digitals com La Lectora. Actualment viu al barri del Raval i treballa com a professor substitut a l'Institut Montjuïc, a la Zona Franca de Barcelona.

