El tarragoní Adrià Targa guanya el premi Jocs Florals de Barcelona 2024 amb el llibre ‘Acròpolis’

Adrià Targa i Ramos (Tarragona, 1987) és el guanyador del Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2024 pel seu llibre de poemes Acròpolis, entre les 93 obres presentades. Així ho han fallat els mantenidors del premi d’enguany que han estat Begonya Mezquita Ramírez, com a presidenta, Maria Callís Cabrera, Melcion Mateu Adrover i Jordi Vintró Rigall, com a vocals, i Àngels Moreno Gutiérrez, com a vocal i secretària. El lliurament del premi serà el dijous 16 de maig al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del festival Barcelona Poesia.

Adrià Targa i Ramos és llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona. Ha publicat sobretot llibres de poesia, amb els quals ha guanyat entre d’altres els premis de Poesia de Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater per Boques en calma (Edicions 62, 2010) i el premi Vicent Andrés Estellés de Burjassot pel seu llibre més recent fins a la data, Canviar de cel (Godall Edicions, 2021).

Altres llibres de la seva trajectòria són L’exili de Constança (Cossetània/La Gent del Llamp, 2008) i Ícar (Edicions Poncianes, 2015), aquest darrer disponible en línia a la revista digital Stroligut.

També ha fet algunes traduccions de poesia, com l’Alcestis de Barcelona (Fundació Bernat Metge, 2023, edició no venal) i ha col·laborat amb articles per a mitjans digitals com La Lectora.

Actualment viu al barri del Raval i treballa com a professor substitut a l’Institut Montjuïc, a la Zona Franca de Barcelona.