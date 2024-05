Demà és ara a la FiM Vila-seca

«Deixeu-vos endur pel que vindrà i connecteu els cinc sentits perquè demà és ara. Entre aplaudiments, aquest era el missatge amb el qual la Fira de Música Emergent i Familiar (FiM) de Vila-seca donava ahir el tret de sortida a la seva vintena edició. Estudiants del municipi i professionals del sector van omplir els jardins del Castell de Vila-seca amb el primer concert de la jove Sara Aldana, que va inaugurar la Fira amb fusions de ritmes afro, llatins i jazz. A ella la va seguir la barcelonina Carla Collado, que va presentar el seu nou LP, Coraje.

Amb una nova tanda d’alumnes del municipi disposats a descobrir nous estils, la jove barcelonina inundava el Castell amb el seu so acústic acompanyada de la seva guitarra i una banda que feia rodó el concert. Tot i tenir un estil marcat, la jove també va sorprendre el públic amb un tema reggae, que va fer posar a diversos estudiants del municipi en peu. «No és un estil de música que acostumo a escoltar, però m’ha agradat molt, sobretot la que era de reggae», destacava l’Angel, alumne de l’Institut Vila-seca.

L’Anna, estudiant del mateix centre educatiu, posava èmfasi en el fet que «el que més m’ha agradat són les lletres, la seguiré i escoltaré més música seva quan arribi a casa». Per la seva banda, Collado explicava que «ens hem sentit molt còmodes perquè tot ha jugat a favor: l’ambient, l’espai, el temps i tot també els nens que tot i que no són el meu públic habitual, sento que el concert ha tingut molt bona rebuda per part seva i sempre és guai saber que els agrada el que faig».

Collado explicava que la FiM «és una oportunitat única perquè coneixes molta gent i, a més, jo com a artista també ho gaudeixo molt veient a altres artistes». Pel que fa al seu últim disc, Coraje, destacava que «estic molt contenta perquè tot i ser un disc bastant personal, està tenint molt bona rebuda i la gent s’ho està fent seu i això és el més bonic».

Les protagonistes del migdia van ser Carmen y Maria, un duet que fusiona música urbana i flamenc i que va conquistar als més joves del públic, que no van parar d’aplaudir a cada cançó que interpretaven les barcelonines. Carmen y María van fer la preestrena del seu àlbum debut, Groove y Soniquete, que destaca per la riquesa rítmica i vocal.

La Ludwig Band va encetar la franja de la tarda omplint de famílies l’esplanada del Castell. Els més petits ballaven davant l’escenari les cançons del sextet mentre els més grans les corejaven que tant caracteritzen a la banda emergent del moment.

«Nosaltres ja coneixíem a la Ludwig, crec que estan una mica al limbo entre emergents i coneguts», explicava una família de Vila-seca, afegint que «hem quadrat bastant tots els horaris per aprofitar el cap de setmana a fons».

Un doble aparador

La FiM també és un expositor per als artistes emergents ja que, a banda dels escolars, experts del sector aprofiten els showcase dels artistes per fer futurs fitxatges. El Gerard i l’Eduard venen a la Fira des de Tàrrega representant el Festival Paupaterres: «És el primer any que venim i ens ha sorprès molt.

Està molt ben organitzat i és una Fira molt propera, cosa que ens beneficia perquè nosaltres som nous en aquest món i això ens permet conèixer més gent del sector». A més, tots dos van destacar que «ja hem vist gent que ens ha agradat molt i que ens hem quedat amb el seu nom.

Nosaltres ja tenim el cartell tancat perquè el nostre festival és d’aquí poc, al juliol, però venir aquí ens va bé per fer fitxatges per a les produccions petites que fem fora del Paupaterres i per la temporada de tardor-hivern».

La FiM s’allarga fins diumenge amb una quarantena de propostes per a públic i professionals repartides en diversos escenaris del municipi per demostrar als assistents que el demà és ara, i és a la FiM.

