Una història de tossuderia amb final feliç

Què passa quan la realitat que ens ha tocat viure no ens agrada, però no estem disposats a claudicar? Doncs que, del defecte en fem virtut. Això és el que fa Pol Mig, protagonista de la cantata que va escriure Rat Cebrián l’any 2012 per encàrrec d’una entitat.

I també és el que va fer la mateixa autora, quan va saber que aquell treball que ja tenia enllestit es quedaria al calaix perquè qui li havia fet l’encàrrec es va fer enrere.

«Vaig presentar el conte, els poemes i les cançons a un bon amic, el Dani Català Salla, que va posar en partitura les melodies i va compondre tota la instrumentació», recorda.

Amb tot aquell material sota el braç, la Rat va trobar-se amb un altre amic, David Allué, president del Cor InCrescendo, que va mostrar les composicions a Eduard Pàmies, director del cor tarragoní, i entre tots tres van decidir culminar el projecte. Per fer-ho, l’Eduard va desgranar la melodia en les quatre veus (soprano, contralt, tenor i baix), perquè poguessin ser interpretades pel Cor.

Aquesta és, de manera resumida, la història que hi ha al darrere de la cantata Pol Mig, que gràcies a la tossuderia de la Rat i a la complicitat dels cantaires tarragonins, s’estrenarà aquest pròxim dissabte, 25 de maig, a l’Auditori de la Diputació de Tarragona.

«A l’espectacle, la narració s’intercala amb la cantada de vuit peces musicals interpretades a quatre veus pel cor InCrescendo», explica la Rat, que assumeix el rol de narradora. L’escriptora, contacontes, mestra d’escola i actriu explica que «és una cantata familiar, perquè el llenguatge és planer i accessible, però amb un missatge que no és exclusiu per als infants, ja que parla de situacions que ens poden passar a tots».

L’espectacle, avança Cebrián, és un muntatge extraordinari, en què a més de la narració i la interpretació dels 24 cantaires, hi haurà una pantalla on es projectaran les imatges que la Marta Moreno va fer per il·lustrar el llibre homònim, que també es presentarà el mateix dissabte. «Amb InCrescendo hem treballat molt, amb molt d’entusiasme i il·lusió», assegura la Rat.

L’autora subratlla que aquest projecte és fruit de la iniciativa privada, i que no compta amb cap suport extern. «Tot va a càrrec nostre», insisteix. És per aquest motiu que confien que la ciutadania de Tarragona s’engresqui i les dues sessions programades per al 25 de maig s’acabin omplint.

El conte que es presentarà el mateix dissabte inclou un codi QR que enllaça amb les lletres, les partitures, la instrumentació i la gravació del conte.

La cantata Pol Mig s’estrenarà a l’Auditori de la Diputació de Tarragona (c/Pere Martell, 2), en una doble sessió, a les 17 h i a les 19 h. El preu de les entrades és de 10 euros i ja es poden reservar per correu electrònic (cordecambraincrescendo@gmail.com).

