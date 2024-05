La cultura rural celebra la seva festa gran

A partir de les 10.30 h del matí de dissabte, 18 de maig, tothom que s’acosti fins al Museu Terra de l’Espluga de Francolí podrà visitar de manera gratuïta l’exposició permanent i l’exposició temporal Tros de dona. Aquesta és només la primera acció de tot el programa que el Museu ha dissenyat per commemorar el Dia Internacional dels Museus, ja que durant la resta de la jornada, i fins a les 12 de la nit, els visitants podran participar en altres activitats pensades per a tots els públics.

Entre les propostes hi ha l’espectacle de música i teatre Al safreig, que arrencarà a les 12.20 h, i que vol ser un homenatge a les dones, a les mares, àvies i referents, a la vegada que reivindica aquest espai històric. El públic familiar podrà gaudir amb l’activitat per a infants Patufet, on ets?, un clàssic per aproximar els més petits a l’agricultura a través dels contes i l’exposició permanent del Museu, que es farà a les 11 del matí. A la tarda, després d’un berenar gratuït de pa amb oli i xocolata, l’Aresta oferirà al jardí del Museu el taller familiar Multiplicant plantes, en què cada participant podrà descobrir com reproduir plantes i es farà un esqueix de planta aromàtica que es podrà endur a casa.

Ja al vespre, hi haurà un concert del grup Selva Nua (Joana Jové i Adrià Garcia) i, a la nit, es farà una nova edició de Les bones dames, la visita musicada a l’exposició Tros de dona a càrrec de la comissària de la mostra, Anna Maria Andevert, i la veu i l’arpa d’Anna Amigó.

El Museu Terra de l’Espluga de Francolí pertany a la Fundació Carulla. Fins al gener de 2024, era conegut amb el nom de Museu de la Vida Rural. Amb el canvi de nom va arrencar una nova etapa en què es va voler posar un major èmfasi en la saviesa que aporta el món rural a l’hora d’imaginar futurs més sostenibles, convertint-lo en el nou prisma des d’on plantejar els reptes de la sostenibilitat. Amb el canvi, a més, el Museu va obrir una nova sala d’exposicions a Barcelona. Aquest mateix dissabte 18 de maig la Sala Barcelona, situada al Poblenou, oferirà visites comentades gratuïtes a l’exposició Peus a terra.

Per consultar tota la programació i inscriure’s als actes que ho requereixen es pot visitar la web del museu (www.museuterra.cat).

