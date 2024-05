No és una oreneta, és un falciot

Confondre l’oreneta amb el falciot és un fet habitual a ciutat. En realitat, aquestes dues aus tenen ben poques coses en comú. Per la confusió que sovint genera, i perquè el falciot és un bon representant dels ocells migradors i estivals, els organitzadors de la primera edició del festival ornitològic que se celebrarà aquest cap de setmana al Camp de Tarragona han escollit aquesta au per donar nom a la festa.

La Festa dels falciots és una iniciativa de l’associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (CEN), la Fundació Plegadis i Birding Catalunya. Els seus impulsors l’han posat en marxa amb l’objectiu que els participants coneguin les espècies que habiten al Camp de Tarragona i, de retruc, sensibilitzar sobre la importància de tenir cura dels ecosistemes de la zona. «Ens estem trobant que hi ha un gran desconeixement del nostre entorn immediat.

Els joves, i els no tan joves, no tenen ni idea del que tenim. Anys enrere, la gent gran coneixia perfectament la biodiversitat del seu entorn. Ara, ensenyes un blauet, que és un ocell de ribera que pots trobar al Francolí, al Glorieta o al Brogent, i et diuen que és un colibrí», es lamenta Jesús Ortiz, del CEN. I, en aquest sentit, subratlla, «el primer pas per protegir el que tenim és conèixer-ho».

Entre les espècies que es troben en situació delicada hi ha, per exemple, el corriol camanegre. «Tenim una parella criant a la platja d’Altafulla, i una alta a Torredembarra però, en general, hi són amb comptagotes», explica Enric Pàmies. L’ornitòleg de Birding Catalunya adverteix que també cal ser especialment sensible amb l’àguila cuabarrada, «una espècie en perill que cria a les Muntanyes de Prades i Vandellòs».

En el marc de la Festa s’han programat tallers ornitològics al Parc Samà i a Alcover, així com sortides guiades per conèixer els ocells de la Torre d’en Dolça, a Vila-seca, dels Aiguamolls del Pla de Santa Maria, i de la platja d’Altafulla i la desembocadura del Gaià.

«Al Camp de Tarragona, el que no està cultivat està industrialitzat o habitat, però disposem de refugis com aquests, que són molt importants per als ocells que migren, perquè hi troben aigua dolça», explica el Jesús.

També es farà una demostració d’anellament científic i s’alliberaran ocells que van ser guarits als centres de fauna de la Generalitat. Per a més informació es pot consultar la web de la festa (www.festadelsfalciots.org).

Et pot interessar: