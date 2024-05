Els autors de violència vicària repeteixen patrons de conducta i tenen un perfil de pare «pervers i narcisista»

Els casos de violència vicària repeteixen els mateixos patrons de conducta i els pares agressors tenen habitualment un perfil «pervers i narcisista». Aquestes són dues de les conclusions de l'informe de l'associació Manipulació Allunyament i Maltractament Infantil (MAMI) que s'han exposat en la XI Trobada anual dels membres de la Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF), celebrada a Tarragona.

La jurista Eliana Camps ha afirmat que la violència vicària no és només la mort dels menors per danyar la mare sinó la seva instrumentalització contra ella. Des de l'SCAF demanen a les administracions més formació per als treballadors d'aquest àmbit, més centres d'acollida de menors especialitzats i serveis d'acompanyament per a les víctimes.

Enguany, ja hi ha set infants morts per violència vicària a l'estat espanyol, cinc d'ells a Catalunya.

