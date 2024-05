Jutgen un home per intentar matar els seus arrendadors a Tarragona l'any 2023

L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dimarts un home acusat d'intentar matar els propietaris del pis que havia llogat a Tarragona. Els fets es remunten el maig de 2023 quan l'investigat va propinar diverses ganivetades a les víctimes. Aquestes van acudir a l'edifici perquè els veïns es van queixar que l'home estava alterat i provocant destrosses.

Fiscalia li demana 15 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i per un altre de lesions amb utilització d'instrument perillós. També li reclama una indemnització de més de 16.000 euros en concepte de responsabilitat civil. L'acusat es troba en presó preventiva des del 13 de maig de 2023, tres dies després de la seva detenció.

El judici ha arrencat amb les declaracions de l'arrendadora del pis i de la seva parella, els quals van patir les agressions. Les víctimes han explicat que els veïns s'havien queixat del comportament del llogater, ja que la planta feia pudor de marihuana i feia sorolls.

El testimoni ha declarat que el 10 de maig de 2023 es van dirigir al pis després que la madrastra de la seva la parella els truqués per alertar-los que l'investigat estava molt nerviós i exaltat.

Un cop van arribar a l'habitatge, els testimonis han assegurat que van intentar calmar a l'acusat, però que ell ràpidament va entrar al pis per agafar un ganivet.

«La primera agressió anava dirigida a mi, però la meva parella em va protegir i la va ferir a l'espatlla», ha dit l'home. «Em va clavar el ganivet tres cops, volia matar-me i cridava dient que em volia matar; no el vaig atacar en cap moment», ha afegit.

Per la seva banda, l'altra víctima també ha explicat que va notificar al processat que havia d'abandonar el pis el 13 de març i que li donava un mes per fer-ho arran dels conflictes veïnals que provocava i pel seu comportament incívic.

La testimoni ha afirmat que ell no estava «disposat» a marxar perquè no tenia on anar a viure. Així mateix, ha asseverat que no havien tingut cap conflicte abans, més enllà de les queixes veïnals. Totes dues víctimes han negat que tinguessin les claus de l'habitatge i que entressin sense permís al domicili.

En canvi, la germana de l'arrendadora ha declarat que el dia dels fets va empènyer l'acusat cap a dins del seu pis després de produir-se l'agressió i que el va tancar amb les claus que li havia donat la seva madrastra, contradient la versió de les víctimes.

Entre els diversos testimonis que han declarat en la primera jornada destaca la parella de l'investigat, la qual ha assegurat que els arrendadors van entrar al pis quatre dies abans dels fets amb claus pròpies mentre ells estaven al domicili.

«Li van dir que marxés, ell va demanar que li donessin temps i la part de fiança i del mes que ja havia pagat, l'home el va amenaçar que tindria problemes si no marxava i va dir que no truqués a la policia perquè ho havien d'arreglar entre ells», ha declarat la testimoni.

En la vista, també han declarat agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Tarragona, que van participar en el dispositiu. El judici està previst que finalitzi aquest dimecres.

15 anys de presó

El ministeri públic demana a l'investigat deu anys de presó per un delicte de temptativa d'homicidi, així com la prohibició d'aproximar-se a menys de 500 metres a una de les víctimes i de comunicar-s'hi durant un període de quinze anys. També sol·licita deu anys de llibertat vigilada.

En paral·lel, li demana cinc anys de presó per un delicte de lesions amb utilització d'instrument perillós i la prohibició d'acostar-se a l'altra víctima i de comunicar-s'hi durant set anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, reclama un total de 16.872,65 euros, 10.000 d'ells per a l'home, pels danys morals soferts. Per la seva banda, la defensa sol·licita la seva absolució.

