Tornen a ajornar el judici contra dos activistes acusats de danys al pantà de Riudecanyes

El jutjat de Reus ha tornat a ajornar el judici contra dos activistes acusats d'usurpació d'aigua i danys al pantà de Riudecanyes. Segons ha informat el grup ecologista, el jutjat els ha notificat el canvi de data i la vista ha quedat fixada per l'abril del 2025.

És la tercera vegada que es posposa. Inicialment s'havia de celebrar el 30 de juny del 2023, però es va posposar primer al 23 de novembre i després a aquest pròxim mes de juny.

Els acusats són Andreu Escolà, membre de GEPEC-EdC, i Anaïs Estrems, de la Plataforma pel Riu Siurana, que s'enfronten a quatre anys de presó pels delictes d'usurpació en la seva modalitat de distracció de les aigües, per coaccions subsidiàriament, i per danys agreujats.

Aquesta és la petició de l'acusació particular, exercida per la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, que també els reclama multes que s'enfilen als 7.000 euros. La fiscalia només sol·licita indemnitzacions per un import similar.

Els activistes van participar en una acció reivindicativa i «pacifica» a l'assut de Riudecanyes l'estiu de 2017, en la qual van obrir les comportes del canal de derivació per desviar l'aigua cap al riu Siurana. Durant quinze hores, l'aigua va derivar-se cap a la llera del riu per contribuir a recuperar el seu curs, segons van manifestar des de les entitats ecologistes. La Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes els va denunciar per aquest fet.

En un comunicat a xarxes socials, el Gepec ha celebrat l'ajornament del judici perquè considera que «deslegitima les acusacions».

