L’amnistia protagonitza el nou cicle dels ‘Sopars per la República’

La 3a Joventut per la República va néixer a Tarragona l’any 2018, arran del referèndum de l’1 d’octubre i tot el que aquest va comportar. És probable que molts coneguin aquest grup per les concentracions setmanals que organitzaven cada dimarts al matí al balcó del Mediterrani. Aquestes accions, en les que demanaven la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, van durar ni més ni menys que cinc anys.

Ara, aquestes trobades han adoptat un nou format. Els Sopars per la República, igual que les concentracions al balcó, són reunions on els assistents poden compartir les seves idees i escoltar les d’un ponent convidat, especialista del tema que es tracta, aquest cop en un entorn diferent i al voltant d’un àpat.

«Els sopars permeten establir un diàleg, ja que el temps és menys limitat i permet que els assistents formulin preguntes i facin comentaris», explica un integrant del grup. També afirmen que d’aquesta manera l’assistència ja no es troba limitada pels horaris ni les condicions meteorològiques. «Molts de nosaltres estem jubilats, però altres no podien permetre’s venir a meitat de matí, sobretot en cas dels ponents.

A més, la gent estava dreta, van passar fred, van passar calor, van aguantar pluja... Per això vam buscar un restaurant cèntric amb un preu assumible, és més convenient i accessible», afirmen.

Els sopars van arrencar el febrer d’aquest any. «Buscàvem una nova manera de reivindicar la república catalana, i teníem exemples d’altres entitats que estaven realitzant aquest tipus d’actes en altres municipis de territori», expliquen.

Aquests tenen lloc un dijous al mes, i fins ara s’han celebrat quatre que el grup considera «han estat tot un èxit», amb una participació aproximada d’entre 50 i 60 persones.

El darrer va ser el 28 d’abril, i va comptar amb la presència de l’antropòleg i exdiputat del Congrés, Jordi Salvador com a ponent. El pròxim tindrà lloc el 30 de maig.

«La gent trobava a faltar poder reunir-se i poder compartir, tant les seves opinions en temes d’actualitat com, per exemple, una anècdota familiar. Ens alegra haver recuperat el que es va perdre quan vam finalitzar les concentracions dels dimarts», afirmen des de l’organització.

El grup explica que la fi d’aquestes sortides va arribar, cinc anys després del seu inici, a causa de diversos factors. Un dels principals va ser el «desgast per part de molts dels organitzadors» i la participació, que afirmen va minvar progressivament, en part «pel desengany de la població», i pel fet que ja «es va començar a parlar de l’amnistia», i per tant «semblava que part de l’objectiu pel qual ens manifestàvem ja s’havia assolit».

Ara l’amnistia és la protagonista dels sopars, ja que el grup va decidir organitzar aquests al voltant de diversos cicles temàtics. L’associació va optar per l’amnistia com a primer tema conductor perquè els «semblava el més adient tenint en compte la situació actual», després que aquest passat març el Congrés dels diputats aprovés la Llei d’Amnistia.

El grup apunta, que tot i que les seves accions tenen un caire inevitablement polític, el grup no està vinculat ni limitat a cap ideologia ni agrupació concreta, més enllà de vetllar per la independència.

«Tant els nostres sopars com les concentracions són transversals, i hi assisteix gent de totes les tendències independentistes. Sempre hem procurat que en cap moment hi hagi una preferència per cap ideologia. Tothom està convidat a participar», asseguren. Per fer-ho, només cal completar un formulari d’inscripció que es pot trobar al seu blog.

Futures temàtiques

De cara al futur, els organitzadors expliquen que un cop finalitzi aquest cicle els agradaria poder tractar altres temes d’interès públic, com poden ser l’economia, l’educació o la sanitat entre d’altres, però que encara «han de valorar-los». A més, tampoc descarten recuperar les sortides al balcó del Mediterrani, però afirmen que això depèn de les «ganes que tingui la gent» i de la «situació en què ens trobem».

