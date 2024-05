Una IA agilitzarà la feina dels metges i millorarà l’atenció als pacients

Ahir la sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges va acollir la presentació de la nova eina d’intel·ligència artificial de Llamalítica. Aquesta ha estat dissenyada per agilitzar la feina dels metges, alliberant-los de les tasques administratives perquè puguin centrar-se plenament en el cuidat dels seus pacients.

Concretament, aquest nou programari mèdic transcriu automàticament les converses entre metges i pacients durant les consultes. Després analitza i organitza la informació clínica recollida en «motiu de consulta», «examen clínic», «anàlisi d’orientació i diagnòstic» i «pla de tractament», i genera el codi de diagnòstic, tasques que habitualment s’han de realitzar de forma manual.

D’aquesta manera, l’eina actua d’assistent i facilita les tasques burocràtiques tedioses, millora la qualitat de la informació clínica recollida, i permet que els metges puguin concentrar-se únicament en atendre els pacients, augmentant la sensació d’empatia per part del segons.

«Moltes vegades el pacient té la sensació que el metge no l’està escoltant, ja que la pantalla de l’ordinador actua de barrera. En comptes de poder mirar al pacient als ulls i escoltar les seves preocupacions, han de concentrar-se en documentar tota la interacció. Per tant, molts cops es generen silencis incòmodes que poden ocupar fins al 50% de les visites», va explicar Frederic Llordachs, CEO de Llamalítica. «Amb aquesta eina, el nostre objectiu és fer que la tecnologia treballi per nosaltres, no al revés», va afirmar.

El software entén gairebé tots els idiomes, i no registra les transcripcions de les consultes, ja que manté la confidencialitat dels pacients. També permet afegir informació addicional com comentaris i anotacions, i corregir errors que pugui haver realitzat, d’aquesta manera l’eina «aprèn» d’aquests i evita repetir-los.

«Molts metges ja l’estan fent servir, ja que hi poden accedir tot i que no estigui integrat en el sistema informàtic del centre sanitari on treballen, i després registrar aquesta informació a les bases de dades a través del ‘còpia i pega’», va explicar Llordachs.

El CEO també va afirmar que actualment l’empresa està «tenint converses» amb la sanitat pública de Catalunya i altres regions del país perquè aquesta tecnologia pugui utilitzar-se de forma «massiva». A més, estan treballant per integrar-la en dispositius mòbils per així permetre als metges utilitzar-la en consultes a peu de llit i visites domiciliàries.

També va comentar que els agradaria desenvolupar l’eina per adaptar-la a altres professions com la infermeria i el treball social, ja que podrien beneficiar-se de les seves funcions i facilitaria la seva feina.

