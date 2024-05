Els pares de la llar El Ninot se senten «discriminats» i reclamen millores

«Ens sentim discriminats. Si no fóssim a Campclar, això no passaria». Les famílies de la llar d’infants municipal El Ninot reclamen millores al centre en diferents àmbits. «La gota que ha fet vessar el got ha sigut que ens van oferir el servei a la llar només fins a les 12 hores al juliol», expliquen els pares i mares a Diari Més.

Els familiars consideren que «si paguem la quota sencera, se’ns doni el servei de la mateixa forma que a les altres llars de la ciutat, fins a les 15 h».

Des de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona expliquen que fa anys que les llars El Ninot i La Taronja, que està també a la zona, ofereixen cada juliol un casal conjunt de 9 a 12 h. «Ja que fins ara no hi havia demanda pel servei de menjador», exposen des de l’IMET. «Diuen que no hi ha demanda, però això succeeix perquè no ens donen cap altra opció», argumenten les famílies.

La direcció de la llar El Ninot ha enviat aquesta setmana un comunicat a totes famílies per saber quantes d’elles farien ús del servei de menjador el pròxim mes de juliol per tal de conèixer la demanda «real» i oferir una solució.

«Només pa i pera»

D’altra banda, una altra de les reclamacions de les famílies és l’alimentació que s’ofereix al centre. «Tenim un problema greu amb l’empresa de càtering. Fa setmanes que el berenar dels infants és pa i pera», exposen els pares i mares. «És un problema que s’arrossega des de fa temps. El servei no compleix amb les línies que marca la Generalitat. Estem parlant d’un problema de salut pública», afegeixen.

Des de l’IMET, expliquen que «l’alimentació a les llars d’infants evita els processats i és per això que, per exemple, per berenar es dona pa i s’acompanya de fruita (aquesta no és sempre pera)».

L’IMET es reuneix periòdicament amb el servei de càtering per controlar i millorar l’alimentació saludable a totes les llars d’infants. En aquest cas puntual, es tornarà a reunir per abordar la situació. També s’establirà una reunió mensual amb el càtering per anar avaluant i introduint millores a proposta de les famílies, segons explica l’organisme públic.

Aire condicionat

Per últim, les famílies usuàries protesten perquè «som l’única llar de la ciutat que no té aire condicionat en condicions». A aquest fet, se li suma que fa poc el centre va patir un robatori en el qual es van sostreure les quatre màquines d’aire condicionat que hi havia.

Des de l’IMET s’assegura que «s’està treballant amb altres àrees municipals per tal d’instal·lar, al més aviat possible, noves màquines de refrigeració».

