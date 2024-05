L’Amfiteatre romà tindrà un nou encaix amb la ciutat a través d’actuacions en el seu entorn

Imatge d’arxiu d’una actuació per subjectar un dels murs de l’Amfiteatre.Gerard Martí Roig

L’Amfiteatre de Tarragona tindrà un nou encaix amb la ciutat a través d’actuacions en l’entorn del monument. Així ho reflecteixen les dues propostes finalistes del concurs de projectes per a la redacció del pla director del monument, licitat el mes de desembre de l’any passat.

El document definirà el full de ruta que cal seguir per a la conservació de les restes més icòniques de la ciutat, però va més enllà: tots dos projectes plantegen noves vinculacions urbanístiques amb el teixit urbà adjacent.

L’Ajuntament ja està estudiant els documents de les empreses finalistes, i la previsió és que com a màxim el pròxim mes de juny hi hagi una guanyadora.

El Pla Director ha d’estar presentat el 31 de desembre d’aquest any, perquè el projecte compta amb una subvenció de la Generalitat que cal justificar abans d’acabar l’any, segons va explicar a Diari Més el conseller de Patrimoni, Nacho García.

El concurs d’idees va rebre un total de sis propostes. El passat mes de desembre, García explicava que, «per tal d’atraure excel·lència i seriositat», el concurs tindria una partida econòmica de 21.000 euros.

Les empreses que s’han presentat optaran a endur-se de 3.000 euros per al 4art i 5è lloc; 4.000 euros per al tercer i 5.000 euros per al segon millor classificat. El guanyador s’endurà 6.000 euros i en una segona fase es procedirà a l’adjudicació del projecte.

De les sis propostes presentades ja hi ha dos finalistes: la proposta Provocatores i la Strata pro maris, que segons el jurat, «destaquen de la resta i estan dins la franja de valoracions molt alta».

El jurat està format pel cap tècnic de Patrimoni Històric, Joan Menchon; els tècnics designats per la Generalitat, Maria Adserias i Ferran Gris; els tècnics designats per l’Ajuntament, Raquel Casals, Cristina Rodriguez i Juan Manuel Zaguirre; i la secretària, Araceli Saltó, cap de servei a la Persona.

Intervencions en l’entorn

La proposta Provocatores és ben considerada pel jurat atenent a què «és coherent amb els objectius de la convocatòria» i «especialment en relació amb l’estratègia d’encaix urbà de l’àmbit d’influència del monument». Segons l’acta del jurat, la proposta aporta una «interessant reflexió» així com «suggeriments d’intervenció» en l’entorn.

Això permetrà «vinculacions urbanístiques amb el teixit urbà adjacent mitjançant actuacions a les infraestructures que la limiten». Així mateix, segons el jurat, l’actuació en el monument «millora la seva percepció i comprensió». A més, la proposta incorpora la viabilitat d’adoptar nous usos en les galeries de la càvea.

Per altra banda, en la proposta Strata pro maris el jurat considera «encertat» l’anàlisi de l’entorn urbanístic. En aquest sentit, es posa en valor una de les accions plantejades: el desviament del vial Bryant.

«Allibera el sector oest, permetent adequar la topografia i recuperar el traçat històric que connecta de forma accessible el front marítim entre estació i Amfiteatre». Per últim, qualifiquen de «suggestiu» l’abast de la transformació urbanística i afectació dels edificis de la plaça Arce Ochotorena.

Amb tot, el jurat considera que l’actuació al monument «millora l’ús i comprensió» i que «s’adapta a la topografia» i «evitar el protagonisme excessiu de les noves estructures».

Fase final i guanyador

Malgrat no s’hagin detallat les noves actuacions, les dues propostes finalistes plantegen actuacions en l’entorn en l’execució del Pla Director per tal de millorar la comprensió del monument així com el seu accés i encaix urbà.

Per això, no només caldrà actuar en les pròpies restes, sinó també en l’entorn. Ara, el jurat haurà d’escollir quina proposta serà la guanyadora i activar la licitació del Pla Director: un full de ruta per a les pròximes dècades. «La intenció és tenir el document al desembre i començar a destinar-hi partides», indica el conseller Nacho García.

Els drenatges i el nou accés a la sorra, pendents

La Generalitat de Catalunya ja ha rebut els informes sobre els drenatges de l’Amfiteatre, actuacions necessàries per a la conservació del monument i evitar nous episodis com els viscuts en els darrers anys, quan fins i tot es va tancar l’accés a les graderies. Aquests documents, juntament amb la proposta del nou accés a la sorra, que encara no s’ha presentat, es tractaran en la pròxima Comissió de Cultura de la Generalitat per tal de validar-los

