Les venda d’entrades del Concurs de Castells, a partir del 24 de juliol

El Concurs de Castells arribarà enguany a la seva 29a edició. L’esperat certamen es tornarà a celebrar aquest 2024 en una triple jornada: el 29 de setembre a Torredembarra i el 5 i 6 d’octubre a la Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona.

Ho anunciava ahir la consellera de Cultura de l’Ajuntment de Tarragona, Sandra Ramos, qui avançava que les entrades per gaudir de «l’espectacle casteller més gran del món» es posaran a la venda a partir del 24 de juliol.

Es mantindran els preus del darrer Concurs de Castells, celebrat l’any 2022. Per a la jornada de dissabte, a la TAP, estaran disponibles 5.000 entrades a un preu de 6 euros. En cas que s’esgotin, s’habilitaran 1.000 més.

D’altra banda, per al diumenge hi haurà 6.000 tiquets que es vendran a 15 euros les de la primera graderia i 12 euros les del segon pis. La plaça comptarà amb localitats destinades al programa Apropa Cultura, per a persones en situació de vulnerabilitat.

La diada que es viurà a Torredembarra serà d’accés lliure i gratuït per a tota la ciutadania. L’alcalde del municipi, Eduard Rovira, s’ha mostrat «satisfet» per «continuar participant en el Concurs».

«Ha millorat la posició de Torredembarra en el món casteller i ha fet que el certamen tingui més profunditat pel que fa a participació de colles», assenyalava el batlle.

La nova edició del certamen comptarà, com ve sent habitual, amb 42 colles castelleres del país. La seva presència en les diferents jornades del Concurs es definirà en funció de la seva posició al Rànquing Estrella, que comptabilitza les tres millors construccions de les cinc millors diades realitzades per cada colla des de l’1 de setembre de 2023 fins al pròxim 31 d’agost.

Les 12 millors classificades participaran el diumenge 6 d’octubre i les 18 següents el dissabte dia 5. Mentrestant, les 12 posteriors estaran en la jornada de Torredembarra.

El sorteig per determinar la ubicació a plaça i l’ordre d’actuació tindrà lloc l’11 de setembre a la tarda en un acte públic al Teatre Tarragona. D’altra banda, Ramos explicava que, el 5 d’octubre, la plaça de la Font acollirà, un any més, la Diada Castellera Internacional, amb colles vingudes de fora de Catalunya.

Un cartell ‘latent’

El cartell de l’edició d’enguany ha estat obra de l’artista visual Ricard Martínez, qui ha titulat la imatge Arquitectura palpitant. Aquesta s’ha elaborat superposant una setantena de fotografies de tots els anys en què s’ha celebrat el certamen, des del 1932 fins al 2022.

«Volia condensar la història del món casteller en una sola imatge, però també que estigués feta de la mateixa forma que allò que representa, amb fotografies que s’enfilen sobre les altres», explicava l’autor. Martínez apuntava, però, que és «un edifici inacabat que reclama a tots els castellers els castells que encara heu de fer».

