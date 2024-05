Més de 700 alumnes d'arreu de Catalunya passen un dia a Tàrraco per conèixer la cultura romana

Passejar per les voltes del Circ romà, visitar el portus, i assistir a un combat de gladiadors. Ahir 700 alumnes d’ESO i batxillerat van poder passar un dia a Tàrraco, i no, no van necessitar una màquina del temps, sinó que ho van fer aquí, a la ciutat de Tarragona.

Durant el dia, els estudiants, procedents de 20 centres educatius d’arreu de Catalunya, van poder gaudir de diverses activitats pedagògiques dissenyades per donar a conèixer el món clàssic i la cultura de l’antiga roma. Aquestes formaven part de la 3a edició de la Jornada educativa Un Dia a Tàrraco, organitzada dins el marc del lliurament dels Premis Odissea i de la XXVI edició del Festival Tarraco Viva.

La jornada va arrencar al circ romà per uns i al Camp de Mart per altres. Uns espais que originalment es tractaven de l’Amfiteatre i les Muralles, però que la pluja va fer que finalment fossin modificats.

No obstant això, el temporal no va impedir que l’activitat tirés endavant, i és que els alumnes van ser rebuts amb un gran misteri: un gladiador que havia estat assassinat, en el cas dels que van visitar el circ, i un robatori d’una tessera hospitalis en el cas d’aquells que estaven al Camp de Mart. D’aquesta manera, els estudiants van haver d’unir forces per descobrir els autors dels crims i els seus motius.

Durant el procés, van poder escoltar els testimonis de diversos personatges que feien vida en aquells espais, els quals van utilitzar per poder esbrinar el cas, tot mentre aprenien sobre les diferents figures de la societat romana.

L’activitat no només va ser educativa pels alumnes que van participar-hi, sinó que també ho va ser per aquells que van ajudar a organitzar-la, i és que diversos estudiants del Cicle formatiu de grau superior d’Animació sociocultural i turística de l’Institut de Formació Vidal i Barraquer, van encarregar-se de rebre els alumnes i acompanyar-los durant el procés.

«M’ho he passat molt bé, m’ha agradat estar aquí ajudant als estudiants. Crec que tant ells com nosaltres hem gaudit molt de l’activitat», explicava la Naya, una de les alumnes del cicle.

«Poder participar en aquest tipus d’activitats ens ajuda molt. A més, els organitzadors del Tarraco Viva van venir a fer-nos diverses xerrades i van escoltar les nostres idees. Ens han implicat bastant i estem molt contents amb l’experiència, ens han ajudat molt i nosaltres també hem pogut aportar el nostre gra de sorra», afirmava la Màriam, una altra estudiant.

Després de completar la seva investigació, els alumnes que es trobaven al circ romà es van dirigir al Camp de Mart, que va acollir el lliurament dels premis del concurs Odissea. Tot seguit, van poder gaudir d’una recreació històrica d’un combat de gladiadors, sovint mal representada al món de la ficció.

Durant l’espectacle, els estudiants van descobrir l’ofici, des dels seus inicis com a esclaus fins al famós espectacle gladiatori, així com les tècniques de combat i els diferents tipus d’armadura.

Després d’una merescuda pausa per dinar, els alumnes van tornar al Camp de Mart, que aquest cop es va convertir en el portus de Tàrraco. Allà, els estudiants van poder conèixer com era un dia en un port de l’antiga Roma i interactuar amb diversos personatges de mar i vora mar. D’aquesta manera van comprovar que tot i la gran quantitat d’anys que separen la societat romana de l’actual, la vida d’ahir i la d’avui no són tan diferents com pensaven.

«És el segon any que hi participem, perquè creiem que és una bona activitat. Els alumnes surten de l’aula, veuen i coneixen una mica més el patrimoni que tenen de la Tarragona romana. Acostumen a sortir molt contents, la teatralització fa que l’aprenentatge els hi resulti molt més amè», explicava l’Alia, que és professora d’història a l’Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona.

«És molt interessant per posar en pràctica la teoria que hem fet a les aules. A més, és una bona idea per promocionar la cultura clàssica d’un territori que va ser tan important per al desenvolupament de la civilització romana. Esperem poder tornar l’any vinent», afirmava el Vincenzo, que és professor de cultura clàssica a l’Escola Joan XXIII de Tarragona.

Els seus alumnes opinaven el mateix. «He pogut aprendre coses noves, ampliar el temari que hem donat a classe. Crec que les activitats estaven ben plantejades i eren molt dinàmiques», apuntava la Raquel.

Altres, com l’Ingrid, estudiant de l’Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès, visitaven la ciutat per primera vegada. «A classe ens havien parlat una mica de la història de Roma, i avui l’hem pogut viure en persona. Ho recomanaria molt, sobretot a estudiants de llatí», explicava.

