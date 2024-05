Com aconseguir els bons Comerç de Tarragona?

La tercera edició dels Bons Comerç tornarà aquest pròxim 31 de maig. Aquesta iniciativa, impulsada per la conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona en col·laboració amb la Cambra de Comerç, servirà per fomentar les compres i impulsar el comerç local.

L’objectiu dels Bons Comerç és fomentar les compres al comerç de la ciutat gràcies als bons descompte de 5 € que es podran bescanviar als establiments comercials, de serveis, hostaleria i restauració de la ciutat

En total, es distribuiran 30.000 bons durant la campanya, que té una dotació municipal de 150.000 EUR.

Sobre la dinàmica de funcionament dels bons, com la passada edició, es podran descarregar 4 bons de 5 € cadascun amb un total de 20 € per ciutadà, els bons tindran una durada setmanal i no es permetrà repetir l’obtenció si no s’ha fet ús dels anteriors, prioritzant així la màxima difusió entre la població.

