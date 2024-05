L’Ajuntament de Tarragona farà proves de pacificació del primer tram de la Rambla Nova el 2025

El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona té clar que en aquest mandat vol «assolir» la pacificació de la primera coca de la Rambla Nova. «L’any vinent començarem proves pilot», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme. L’executiu socialista tallarà el trànsit en alguns moments a la rambla per a estudiar la viabilitat de la mesura, des de l’estàtua de Roger de Llúria fins als carrers Adrià i Sant Agustí.

«En certs moments en què hi ha molta activitat al carrer, com pot ser Nadal, es pot provar. Volem anar fent mostres per a veure com funciona», exposa Montse Adan, consellera de Comerç. En aquest sentit, a nivell comercial, el govern municipal considera que la mesura «ajuda» al sector. «L’aposta pel comerç passa per la dinamització de l’entorn: més activitat i més mobilitat per al vianant», indica Adan.

Una fórmula «d’èxit» que, segons la consellera, té un clar exemple. «S’ha vist amb el Mercat Central. El comerç s’impulsa amb la suma de millores urbanístiques, amb una reforma integral. A la plaça Corsini no paren de passar coses i el seu efecte es veu», expressa l’edil. La primera coca de la Rambla Nova ja es pacifica en alguns esdeveniments, com per la diada de Sant Jordi. «Jornades com aquesta també són un bon assaig. És un dels dies que saps que no has de passar per la Rambla amb cotxe», afirma García.

Comerciants a favor

Els comerciants tarragonins veuen amb bons ulls aquest període de proves. «És un projecte que es ve parlant de fa temps i sempre hi ha diversitat d’opinions. Tot i això, nosaltres creiem que és necessari reurbanitzar certs entorns de la ciutat», explica Melcior Bustos, vicepresident de la Via-T.

«Tenim carències perquè la urbanització és antiquada, com a la Rambla. S’ha de canviar tant a nivell de trànsit com a nivell de vianants», afegeix Bustos. El govern municipal i l’agrupació de comerciants continuen estudiant les mesures més adients. «Treballem conjuntament amb la Via-T per a l’impuls del comerç. L’entitat ha entrat en una etapa molt activa i una de les principals línies de treball és la dinamització», subratlla Adan.

Altres propostes

De fet, la conselleria ha rebut una proposta diferent per part dels comerciants. «Hem suggerit d’intentar fer passar el trànsit pel mig de la Rambla i els vianants pels laterals. Ara, estem posant barreres físiques entre els ciutadans i els comerços. Els estem fent fora. Creiem que podria ser una mesura interessant», exposa Bustos.

La Cambra ja va presentar una proposta el 2008

La Cambra de Comerç de Tarragona va presentar l’any 2008 una proposta perquè el primer tram de la Rambla Nova guanyés atractiu i més activitat comercial. La iniciativa, impulsada pel president de l’òrgan, Albert Abelló, buscava canviar el concepte de passeig lineal pel de plaça allargada. L’ordenació la va dissenyar l’arquitecte Xavier Climent i aspirava que la Rambla es pogués travessar des de molts punts. La proposta no va tirar endavant.