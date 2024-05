Tarragona vol que la campanya dels Bons Comerç s’estengui més enllà del centre de la ciutat

La tercera edició dels Bons Comerç tornarà aquest pròxim 31 de maig. Aquesta iniciativa, impulsada per la conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona en col·laboració amb la Cambra de Comerç, servirà per fomentar les compres i impulsar el comerç local.

Per a enguany, el consistori s’ha marcat com a objectiu estendre la campanya més enllà del nucli de la ciutat i arribar als establiments de Ponent i Llevant.

La consellera Montse Adan explicava que aquesta nova edició comptarà amb una dotació municipal de 150.000 euros. En total, es distribuiran 30.000 bons de cinc euros que es podran bescanviar als establiments comercials, d’hostaleria i restauració.

Així doncs, s’ha incrementat el pressupost respecte a la campanya del 2023, a la qual es van destinar 100.000 euros. Això sí, no s’arriba al mig milió d’euros que es va invertir en la primera edició, l’any 2021.

El consistori recorda que, en ambdues ocasions, els bons es van exhaurir en menys de 48 hores i van tenir «un important impacte econòmic a la ciutat».

Adan assenyalava que la campanya està adreçada «als tarragonins, però també als visitants». A banda, deia que «hi poden participar petites i mitjanes empreses, amb el topall de 50 treballadors».

Poden ser establiments de qualsevol sector, menys els que es dediquen a la venda de tabac o medicaments. En aquest sentit, l’edil incidia en la importància que més establiments del sector de l’hostaleria i de la restauració s’adhereixin a la iniciativa. De moment, 25 comerços ja han mostrat la voluntat d’inscriure’s.

Lluís Colet, vicepresident de la Cambra de Comerç, que és l’entitat encarregada de gestionar la campanya, encoratjava «el màxim nombre d’establiments a apuntar-se», ja que «les gestions no són complicades i els serveis tècnics de la Cambra agilitzen el procés».

A més, destacava que els bons ajuden a «potenciar les vendes», en una època en la qual «el comerç local pateix una mica més».

Espectacles de difusió

A partir del 31 de març, es podran descarregar 4 bons de 5 euros cadascun amb un total de 20 euros per ciutadà. Aquests tindran una durada d’una setmana i no es permetrà repetir l’obtenció si no s’han utilitzat, perquè altres persones se’n puguin beneficiar.

En aquest primer dia de campanya, se celebrarà l’espectacle d’animació La Mar de Bé, amb un pop gegant itinerant, a les 18 h a la Rambla Nova. L’1 de juny, tindran lloc altres dos números: Betu el Pallasso, a les 11 h a la Vall de l’Arrabassada, i The McKensy’s Clan Band, a les 11.30 h a l’entorn del Mercat de Torreforta.

Et pot interessar: