La URV es manté com la segona millor universitat catalana, segons el 'Times Higher Education'

La Universitat Rovira i Virgili ha estat reconeguda un cop més al Young University Ranking de Times Higher Education (THE), que inclou les millors universitats del món amb menys de 50 anys d’història. Segons aquesta classificació, la URV se situa com la 112a universitat amb millor puntuació de les 1.172 que han estat analitzades i destaca com la segona universitat catalana i de l’Estat espanyol, només per darrera de la UPF.

El Young University Ranking inclou 673 universitats joves —68 més que en l’edició anterior— de 79 països que han assolit un alt nivell d’excel·lència. Si bé es tenen en compte dades de 1.172 universitats, no totes acaben apareixent al rànquing, que basa el seu funcionament en tretze indicadors relacionats amb cinc categories: docència, recerca, citacions, internacionalització i transferència de coneixement.

En l’edició d’enguany, la Universitat Tecnològica de Nanyang (NTU Singapur) ha obtingut la primera posició, seguida de la Universitat de Ciències i Lletres de París i la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong.

Times Higher Education és una publicació de referència a escala internacional en el camp de l’educació superior, que compta amb el suport d’Elsevier a través de la base de dades d’Scopus.

