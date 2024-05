La URV és la cinquena millor universitat de Catalunya, segons el rànquing CWUR

La consultora dels Emirats Àrabs Units Center World University Rankings (CWUR) situa la Universitat Rovira i Virgili (URV) en la posició 558 en l’edició 2024 del seu rànquing, on també apareix en la setzena posició espanyola i la cinquena catalana. Aquesta classificació mostra els resultats obtinguts per 2.000 universitats de les prop de 21.000 que s’han analitzat.

L’edició d’enguany està liderada per la Universitat de Harvard, seguida per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), la Universitat d’Standford i la Universitat de Cambridge. A escala catalana, la URV apareix com la cinquena millor universitat pública, per darrera de la UB, la UAB, la UPC i la UPF. Respecte les 53 universitats espanyoles que apareixen en el rànquing ha quedat situada en la 16a posició.

Per arribar a aquests seus resultats, el rànquing fa servir indicadors relatius tant a la docència com a la recerca al voltant de quatre aspectes: la qualitat de l’ensenyament, que es calcula a través del nombre d’alumnes que han aconseguit premis internacionals o reconeixements; l’ocupabilitat, que es mesura amb el nombre d’alumnes que ocupen alts càrrecs a empreses internacionals; la qualitat del personal docent i investigador, que es mesura segons el nombre de personal acadèmic que han guanyat premis internacionals, així com el rendiment i finalment la recerca, mesurada a partir del nombre d’articles científics, el nombre de citacions i la publicació en revistes d’alt impacte.

